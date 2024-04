Bleibt Undav? Darauf kommt es an

IMAGO/RHR-FOTO

Deniz Undav ist einer der VfB-Durchstarter in dieser Saison

Der VfB Stuttgart bastelt am Kader für die kommende Saison im Europapokal. Der Verbleib von Stürmer und Nationalspieler Deniz Undav hängt offenbar von zwei Faktoren ab.

Deniz Undav ist eine der großen Entdeckungen der Bundesliga-Saison. Mit 17 Tore in dieser Saison bildet er gemeinsam mit Serhou Guirassy eines der treffsichersten Sturm-Duos Europas. Zusammen kommen sie auf den höchsten Wert eines VfB-Duos in der Vereinsgeschichte.

VfB Stuttgart verfügt über eine Kaufoption in einer Höhe von circa 20 Millionen Euro. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und Trainer Sebastian Hoeneß arbeiten "intensiv" an dem Verbleib des 27-Jährigen, der von Brighton & Hove Albion ausgeliehen ist.

Der Deal hängt nach Informationen von "Sky" an zwei Faktoren.

Erstens ist das Gehalt noch ein Knackpunkt. Die Undav-Seite fordert offenbar ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro. Damit würde er bei den Schwaben Topverdiener werden. Ein Problem: Das Gehaltsgefüge würde bei dieser Summe durcheinander gerüttelt werden.

VfB Stuttgart: Gremium muss am Ende grünes Licht geben

Die Gespräche zwischen Klub und Undav-Lager laufen laut Sky aber "positiv".

Der Spieler hatte immer wieder betont, in Stuttgart bleiben zu wollen. "Sky" schlussfolgert, dass sich beiden Seiten "wahrscheinlich" auf einen annehmbaren Kompromiss einigen werden.

Zum anderen muss der sogenannte Präsidialrat des Klubs einen möglichen Undav-Deal absegnen. Dieser muss Transfers in einer solchen Größenordnung zustimmen. Falls der Undav-Transfer nicht zu stemmen wäre, könnte das Gremium den Deal auch platzen lassen.

Zuvor müssen Alternativen geprüft werden und die Finanzierung geklärt sein. Die hängt in Stuttgart vor allem vom Einzug in die Champions League ab. Dafür hat der VfB aber sehr gute Karten. Selbst der fünfte Rang dürfte wegen der Platzierung Deutschlands in der UEFA-Einjahreswertung wahrscheinlich dafür reichen. Weiter in der Tabelle können die Schwaben auch gar nicht mehr abstürzen.

Die Kaufoption für Undav läuft dem Bericht zufolge erst zwei bis drei Wochen nach dem letzten Spieltag (18. Mai) aus. Bis dahin hat der Klub Zeit, den Deal einzufädeln.