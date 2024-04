Kein "Special One" mehr? Mourinho spricht über seine Zukunft

IMAGO/Andrew Matthews

Zukunft beim FC Bayern? Josè Mourinho ist seit Januar auf Jobsuche

Seit drei Monaten ist José Mourinho auf Jobsuche. Sein Name fällt auch immer wieder als möglicher Tuchel-Nachfolger beim FC Bayern. Der Star-Coach stellt klare Anforderungen an seinen zukünftigen Arbeitgeber.

Die Selbstbezeichnung "The Special One" ist legendär - aber vielleicht gehört sie bald der Vergangenheit an? Mourinho deutete dies im Interview mit "The Telegraph" zumindest an: "Die Leute sollten mich genau so bewerten wie andere."

So viel Demut ist man von Mourinho eigentlich nicht gewohnt und so viel Demut, wie es auf den ersten Blick scheint, steckt in der Aussage vermutlich auch nicht drin. "Ich kann nicht zu einem Verein gehen, der aufgrund meiner Vergangenheit einen Titelgewinn als Ziel setzt", spielte der Portugiese auf vergangene Erfolge an. Mourinho kann Titelgewinne sowohl in England, Spanien als auch in Italien vorweisen.

Mourinho weiter: "Glaubst du wirklich, dass ich bei einem großen Premier-League-Verein noch im Amt wäre, wenn wir Sechster, Siebter oder Achter sind? Mir ist es wichtig, dass der Klub zumindest semi-realistische Ziele hat, bei denen ich sagen kann: Ich bin bereit dafür zu kämpfen."

José Mourinho beim FC Bayern gehandelt

Immer wieder wurde Mourinho zuletzt als möglicher Tuchel-Nachfolger beim FC Bayern ins Spiel gebracht. Dass der deutsche Rekordmeister durchaus eine Affinität zu ganz großen Namen auf der Trainerbank hat, bewies er unter anderem mit Pep Guardiola und Carlo Ancelotti in der Vergangenheit.

Mourinho könnte aber auch bei einem Traditionsverein in seiner portugiesischen Heimat anheuern. Falls Benfica Ex-Leverkusen-Coach Roger Schmidt vor die Tür setzt, wäre der Weg frei für Mourinho.

Und es wäre nicht dessen erste Anstellung in Lissabon: Vor 24 Jahren war Benfica seine erste Station als leitender Trainer - wenn auch nur interimsmäßig für zehn Spiele.

Bezogen auf seine Trainer-Zukunft ist ihm vor allem eines wichtig: der Fokus auf die Mannschaft. "Gebt mir eine professionelle Struktur, in der ich nur der Cheftrainer bin, denn das ist es, worin ich gut bin" stellte Mourinho klar. "Wenn man viel mehr als das ist, ist man als Trainer nicht so gut, wie man sein könnte".