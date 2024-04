Medien: Eberl-Aussage für Nagelsmann ein "kleines Foul"

Markus Fischer via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann (l.) und Max Eberl sprachen über eine Rückkehr Nagelsmanns zum FC Bayern

Im Rahmen der 5:1-Gala des FC Bayern gegen den 1. FC Union Berlin am Freitagabend äußerte sich Sportvorstand Max Eberl auch zu den Gesprächen, die er mit Bundestrainer Julian Nagelsmann über eine Rückkehr ins Traineramt der Münchner geführt hat. Die Worte, die der 50-Jährige dabei wählte, sollen Nagelsmann durchaus leicht aufgestoßen sein.

Julian Nagelsmann wird im Sommer 2024 nicht zum FC Bayern zurückkehren. Das ist inzwischen klar, da der 36-Jährige seinen Vertrag als Coach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft inzwischen bis zur WM 2026 verlängert hat. In den Medien wurde von einer Absage an den deutschen Rekordmeister geschrieben, Sportchef Max Eberl ordnete den Umstand allerdings weniger drastisch ein.

"Ich würde es nicht als Absage bezeichnen. Es ist klar, dass wir mit Trainern reden müssen, um einen zu finden. Wir haben eine Liste, das war auch bei Julian der Fall, aber die Gespräche mit ihm waren noch nicht in der Endphase. Irgendwann hat man gemerkt, dass der Stachel von damals noch zu tief sitzt, die Trennung noch zu frisch ist. Aber das ist okay", so Eberl am Freitag bei "Sky".

Laut "Sport1" sollen diese Worte bei Nagelsmann nicht wirklich gut angekommen sein. Konkret ist die Rede von einem "kleinen Foul". Der Grund: Eberl lässt es so klingen, als sei Nagelsmann nicht professionell genug, "alte Wunden" zu überwinden "und scheut daher ein neues Engagement an der Säbener Straße".

FC Bayern von Eberl begeistert

Offiziell hat sich Nagelsmann allerdings noch nicht zu seiner "Absage" und Eberls Erklärung geäußert. Ob der Bundestrainer tatsächlich verstimmt ist, bleibt somit Spekulation.

Eberl zumindest soll seine Stellung "Sport1" zufolge mit seiner Reaktion durchaus noch einmal gefestigt haben. Beim FC Bayern, so der TV-Sender, nimmt man die öffentlichen Auftritte und Statements des neuen starken Mannes bislang mit großen Wohlwollen zur Kenntnis.