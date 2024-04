So schätzt Raúl Schalkes Situation ein

Revierfoto

Raúl spielte zwischen 2010 und 2012 für den FC Schalke 04 und ist gern gesehener Gast bei Königsblau

Während es um ihn Gerüchte um ein Bundesliga-Comeback gibt, hat sich Raúl González Blanco - kurz: Raúl - zu einem Klub geäußert, der mittlerweile in der 2. Bundesliga herumdümpelt: Der FC Schalke 04. Die Entwicklung seines Ex-Vereines macht den früheren Stürmer traurig.

Fällt der Name Raúl beim FC Schalke 04 leuchten bis heute die Augen der Fans. Dabei liegt das Engagement des früheren Welt-Stars schon weit mehr als ein Jahrzehnt zurück.

Von 2010 bis 2012 schnürte der Angreifer seine Fußballschuhe zum Abschluss seiner Top-Karriere noch für den damaligen Bundesligisten, trug mit 40 Toren und 19 Vorlagen in 97 Spielen zum Erfolg der Königsblauen bei und feierte zum Abschied sogar noch den DFB-Pokal-Sieg. Nach Intermezzi in Katar und in den USA war für Raúl schließlich Ende 2015 endgültig Schluss.

Seitdem arbeitet Raúl an seiner Trainer-Karriere, stieg bei Real Madrid mittlerweile zum Nachwuchs-Coach auf und betreut die "Castilla". Doch genauso wie die S04-Fans Raúl nicht vergessen haben, denkt auch der mittlerweile 46-Jährige weiter an die Gelsenkirchener.

"Natürlich schaue ich noch immer, was Schalke macht, denn Schalke ist immer in meinem Herzen", zitiert "Bild" Raúl vom Laureus World Sports Awards, der am Montag in München stattfand.

"Ich habe dort zum Ende meiner Karriere mit meiner Familie eine tolle Zeit verbracht. Wir haben das Halbfinale der Königsklasse erreicht, den Pokal gewonnen – das war nicht so selbstverständlich wie bei Real Madrid", hob der Spanier hervor.

Raúl schaut bei Schalke 04 genau hin

Dass Schalke mittlerweile in der 2. Bundesliga herumkrebst und sogar dort noch um den Klassenerhalt bangen muss, ist gar nicht nach Raúls Geschmack.

"Es macht mich traurig, was mit dem Klub passiert ist, mit seinen tollen Fans", führte der damalige Torjäger aus, der bewies, dass er tatsächlich ganz genau hinschaut bei Königsblau: "Zum Glück haben sie zuletzt wieder bessere Ergebnisse erzielt und ich hoffe wirklich, dass sie in Zukunft wieder erfolgreicher sein und natürlich die Klasse halten werden."

Rául wurde zuletzt von der spanischen "AS" mit einem Comeback in der Bundesliga in Verbindung gebracht - dieses Mal jedoch als Trainer.