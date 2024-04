Götze-Entscheidung bei Eintracht Frankfurt steht

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Mario Götzes Vertrag bei Eintracht Frankfurt läuft noch bis 2026

Seit einiger Zeit halten sich hartnäckige Gerüchte, Mario Götze könne Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen. Intern gibt es bei den Hessen aber wohl eine klare Tendenz mit Blick auf die Zukunft des früheren Profis von BVB und FC Bayern.

Laut "Sky" ist Götze bei der SGE nämlich fest eingeplant und kein Abgangskandidat. Man wolle auch über den Sommer hinaus mit dem Offensivakteur zusammenarbeiten, dessen Vertrag in Frankfurt ohnehin noch bis zum 30. Juni 2026 datiert ist, heißt es.

Zuletzt waren Spekulationen laut geworden, Götzes Zukunft könne in der nordamerikanischen MLS liegen. Ein baldiger Abgang in Richtung USA sei "gut möglich", schrieb "Bild", wenn auch frühestens in der kommenden Winter-Transferperiode, also bevor die nächste MLS-Saison im Frühjahr 2025 startet.

Dieses Szenario könne vor allem dann eintreffen, schrieb das Boulevard-Blatt, sollte Eintracht Frankfurt im Endspurt der laufenden Spielzeit noch die Europapokal-Teilnahme verspielen. Aktuell hat die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller als Tabellensechster fünf Punkte Vorsprung auf den SC Freiburg auf Rang sieben.

Eintracht Frankfurt: Markus Krösche reagiert auf Götze-Gerüchte

SGE-Sportvorstand Markus Krösche hatte zuletzt eine klare Aussage zum Thema Götze-Zukunft vermieden. "Die Diskussion um einen Wechsel in die USA kommt mehr von außen. Er fühlt sich wohl hier, macht es gut und hat Spaß", sagte er "Sport Bild" mit Blick auf den 31-Jährigen, den die Frankfurter 2022 für nur drei Millionen Euro von der PSV Eindhoven verpflichtet hatten.

Seitdem lief Götze wettbewerbsübergreifend 83 Mal mit dem Adler auf der Brust auf. Sieben Tore sowie 13 Vorlagen gelangen ihm dabei.

Zwischenzeitlich spielte sich der Weltmeister von 2014 sogar wieder in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft. Schon im Januar hakte er das mögliche Ziel Heim-EM im Sommer aber mehr oder weniger ab. "Für mich ist das aktuell kein Thema, daran verschwende ich keinen Gedanken", sagte Götze in einer Medienrunde. "Der Fokus liegt auf meiner Familie, auf Frankfurt und der Bundesliga."