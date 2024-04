Ulf Kirsten will Dynamo Dresden "in die Spur bringen"

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Dynamo Dresden bangt um den Aufstieg in die 2. Liga - nun soll es ein Dreiergespann um Vereinsikone Ulf Kirsten richten

Champions-League-Finale, Pokalsieg, 100 Länderspiele: Ulf Kirsten hat in seiner erfolgreichen Karriere fast alles erlebt - ein Aufstiegskampf in der 3. Liga war nicht dabei. Bisher. Denn als Interimstrainer begibt sich der ehemalige Weltklasse-Stürmer jetzt auf neues Terrain, um seinem Herzensverein Dynamo Dresden in großer Not zu helfen. Und der Hoffnungsträger ist zuversichtlich.

"Wir werden im gesamten Trainerteam gemeinsam daran arbeiten, die Mannschaft für die verbleibenden Spiele wieder in die Spur zu bringen und die dringend notwendigen Ergebnisse einzufahren", sagte Kirsten, der den taumelnden Traditionsklub nach der Entlassung von Trainer Markus Anfang in einem Dreiergespann mit Heiko Scholz und Willi Weiße zum Aufstieg in die 2. Liga führen soll.

Viel Zeit zur Umgewöhnung bleibt Kirsten dabei nicht. Am Samstag saß der 58-Jährige beim niederschmetternden 0:2 gegen Viktoria Köln noch als Berater des Klubs auf der Tribüne, bereits am Mittwoch (20:20 Uhr/MDR) nimmt er im Sachsenpokal-Halbfinale beim FSV Zwickau gemeinsam mit Scholz und Weiße auf der Dresdner Bank Platz. Im Dreiergespann soll sich Kirsten vornehmlich um die Stürmer kümmern - aber das kann er ja sowieso am besten.

Dynamo Dresden will "das Maximum herauszuholen"

"Das Team ist fokussiert und arbeitet hart, um das Maximum herauszuholen. Dass wir im Verbund dazu in der Lage sind, haben wir in dieser Saison schon oft nachgewiesen", sagte Kirsten, der 49 Länderspiele für die DDR und 51 für die Bundesrepublik Deutschland absolvierte, dem "SID": "Daran gilt es jetzt anzuknüpfen". Und am besten so schnell wie möglich.

Denn das Saisonziel ist bei sechs Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz in weite Ferne gerückt, der Relegationsrang ist drei Zähler entfernt. Am Samstag steht das wegweisende Duell beim Tabellenzweiten Jahn Regensburg an. Es ist wohl die letzte Chance für Dynamo, das nach einer katastrophalen Rückrunde inklusive Entlassung von Sport-Geschäftsführer Ralf Becker und Trainer Anfang um Kontinuität und einen Hoffnungsschimmer ringt.

Diesen will Ehrenspielführer Kirsten dem Verein geben, es ist ein Herzensprojekt. In Dresden, 50 Kilometer entfernt von seinem Geburtsort Riesa, nahm die famose Karriere des Torjägers einst Fahrt auf. Bereits in der Jugend zum damaligen Topklub der DDR gekommen, blieb Kirsten elf Jahre und feierte zwei Meistertitel und drei Pokalsiege - ehe er sich in 13 Jahren bei Bayer Leverkusen unter anderem mit dem Pokalsieg 1993 und als Rekordtorschütze des neuen deutschen Meisters Legendenstatus erarbeitete.

Seine ersten Schritte auf der Trainerbank ging er bei der Zweitvertretung von Bayer, im März 2023 kehrte er als Berater zurück nach Dresden. Der "Kontakt und die große Verbundenheit" zum Verein sei "nie abgerissen", sagte Kirsten damals bei seiner Vorstellung. Mit seiner Erfahrung wollte er seinen Teil zu einer "erfolgreichen Zukunft" beitragen - und bekommt jetzt mehr denn je die Chance dazu.