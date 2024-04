So denkt Harry Kane über seine Zukunft in München

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Harry Kane fühlt sich beim FC Bayern wohl

Immer wieder wurde in den vergangenen Wochen über einen möglichen Blitz-Abschied von Harry Kane aus München spekuliert. Wirklich Substanz hatten die Gerüchte über eine Flucht des Superstars vom FC Bayern aber nicht.

Nachdem bereits deutsche Medien übereinstimmend berichteten, dass ein Abschied von Harry Kane aus München im Sommer 2024 nicht zur Debatte stehe - weder für den Spieler noch den Klub -, schreibt nun auch das britische Portal "TEAMtalk", dass entsprechende Gerüchte schlicht und ergreifend aus der Luft gegriffen wurden.

Von Quellen aus dem Umfeld des Stürmers will das Portal erfahren haben, dass Kane sein aktuelles Leben in München sehr genießt. Darüber hinaus sei der Superstar überzeugt, dass ihn die Erfahrung beim FC Bayern zu einem besseren Spieler mache, heißt es.

FC Bayern lacht über Kane-Gerüchte

Rund um den FC Bayern soll über die Gerüchte über einen möglichen Abgang des Stürmers laut "TEAMtalk" einfach nur "gelacht" worden sein. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters haben demnach nicht daran gezweifelt, dass Kane auch in Zukunft das rote Trikot tragen würde.

Was die Gerüchte über einen Blitz-Abschied von Kane befeuerte, war in erster Linie die bis hierhin ungewohnt schwache Saison der Münchner. Den Pokal und die Meisterschaft verspielte die Mannschaft bereits. Dazu ist bereits klar, dass Thomas Tuchel seinen Posten räumen wird. Bekannt ist zudem auch, dass Wunschkandidat Xabi Alonso nicht an die Isar wechseln wird. Viele Unwägbarkeiten, die in dieser Form im vergangenen Sommer noch nicht abzusehen waren.

Spekuliert worden war vor allem seitens der englischen Regenbogen-Presse, dass sich Manchester United und der FC Chelsea die unruhigen Monate beim FC Bayern zunutze machen und Kane von einem Wechsel überzeugen wollten. Im Gegensatz zu Kanes vermeintlichen Wechselplänen ist zumindest dieser Teil bislang nicht widerlegt.