BVB-Star hat EM noch längst nicht abgeschrieben

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Nico Schlotterbeck (r.) ist Stammspieler beim BVB

Nico Schlotterbeck ist die große Konstante bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Der Innenverteidiger ist unter BVB-Cheftrainer Edin Terzic unumstrittener Stammspieler und bringt es auf die meisten Einsatzminuten aller Dortmunder.

In der Bundesliga stand er an 29 der 30 Spieltage in der Startformation der Schwarz-Gelben. Auf diesen Wert bringt es kein anderer seiner Teamkollegen. Zuletzt spielte er meistens an der Seite von Mats Hummels, der sich in der Innenverteidiger-Hierarchie wieder vor Niklas Süle schob.

"Ich weiß, dass ich seit ein paar Monaten performe. Das probiere ich weiter zu machen. Ich glaube, ich habe jetzt viele Spiele neben Mats gemacht. Wir haben das im Verbund gut gemacht und echt wenig kassiert, auch in der Champions League wenig Gegentore bekommen", zeigte sich Schlotterbeck am "Sky"-Mikrofon entsprechend selbstbewusst.

Tatsächlich hat die Dortmunder Hintermannschaft seit der Jahreswende deutlich besser gearbeitet als noch in den ersten Monaten der Saison 2023/2024. Standen nach den 17 Hinrunden-Spieltagen noch satte 25 Gegentore zu Buche, sind es in der Rückrunde bisher erst deren zehn (nach 13 Spieltagen). Nur Bayer Leverkusen hat noch weniger Gegentore kassiert (acht) als der BVB.

Schlotterbeck will Nagelmann noch überzeugen

"Für die gesamte Gemengelage bei uns ist es wichtig, dass wir insgesamt stabiler stehen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du Spiele gewinnst. Und so ist das auch gerade", führte Schlotterbeck weiter aus.

Angesichts seiner starken Leistungen in der Bundesliga und in der Champions League hofft der 24-Jährige weiterhin darauf, noch von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die bevorstehende Heim-EM im Sommer nominiert zu werden: "Es ist seine Entscheidung. Er hat mich bisher noch nicht nominiert. Ich hoffe, dass er es irgendwann einmal macht, am liebsten im Sommer. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich versuche, mit Leistung zu überzeugen."

Schlotterbeck wolle sich weiterhin auf höchstem Niveau empfehlen. Ziel sei es für sich und seine Mannschaft, in der Bundesliga noch als Tabellenvierter abzuschließen und in der Champions League ins Finale vorzustoßen.