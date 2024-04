Klare Matthäus-Prognose zu Terzics Zukunft beim BVB

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

BVB-Coach Edin Terzic sitzt fest im Sattel

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic musste im Winter akut um seinen Job bangen. Seitdem ist viel passiert - und Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat eine eindeutige Meinung, wie es mit dem BVB-Coach weitergeht.

Auf die Frage, ob Terzic inzwischen unkündbar sei, antwortete der Rekord-Nationalspieler im Interview mit "Sport Bild": "Ja, das ist er. Das letzte halbe Jahr spricht für ihn."

Der BVB hatte unter Terzics Regie erstmals seit 2013 wieder das Halbfinale der Champions League erreicht. In der Rückrundentabelle der Bundesliga belegen die Schwarz-Gelben hinter Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart immerhin Platz drei. Fünf Punkte mehr als der FC Bayern sammelte die Terzic-Elf in diesem Zeitraum.

"Die Spieler haben zu ihren Positionen gefunden. Marcel Sabitzer war zuletzt überragend, das Duo Schlotterbeck und Hummels hat sich in der Abwehr gefunden. Die Mannschaft harmoniert und lebt", lobte Matthäus.

Der 63-Jährige ergänzte: "Ich lege mich fest: Edin Terzic ist auch in der nächsten Saison BVB-Trainer."

FC Bayern vs. BVB im Champions-League-Finale?

In der Königsklasse winkt dem BVB nun womöglich sogar ein deutsches Finale, sollte das Weiterkommen im Duell mit Paris Saint-Germain gelingen und der FC Bayern Real Madrid im anderen Halbfinale ebenfalls aus dem Weg räumen.

"Bayern ist ein bisschen mehr Favorit gegen Real als Dortmund gegen Paris, aber ich traue es beiden Mannschaften zu", sagte Matthäus.

Im deutschen Fußball insgesamt sieht der RTL-Experte eine positive Entwicklung. "Wir machen uns in Europa immer zu klein. Deutschland und Italien haben enorm aufgeholt", sagte Matthäus mit Blick auf die starken Ergebnisse in den internationalen Wettbewerben zuletzt. "Diese Stärke wird uns auch in der Nationalmannschaft die Möglichkeit geben, in den Turnieren weit zu kommen."

Neben dem BVB und dem FC Bayern träumt auch Meister Bayer Leverkusen von einem Europapokal-Coup - allerdings in der "kleinen" Europa League.