Bellingham beschert BVB weitere Millionen-Einnahmen

IMAGO/Oscar J. Barroso

Den BVB freut's: Jude Bellingham glänzt bei Real Madrid

Der Transfer von Jude Bellingham vom BVB zu Real Madrid hat sich für alle beteiligten Parteien voll ausgezahlt: Für den Engländer, für die Königlichen und für die Dortmunder, die sich wohl schon in diesem Sommer über weitere Millionen-Einnahmen freuen können.

103 Millionen Euro überwies Real Madrid im Sommer 2023 an den BVB, um mit Jude Bellingham einen der spannendsten jungen Spieler des Weltfußballs unter Vertrag zu nehmen. Bei diesen 103 Millionen Euro wird es aber nicht bleiben. Aufgrund vertraglich festgelegter Zusatzklauseln kann die Summe übereinstimmenden Berichten zufolge noch auf rund 134 Millionen Euro steigen.

Um die weiteren 30 Millionen zu bekommen, muss Bellingham im königlichen Trikot allerdings einige Voraussetzungen erfüllen. Die Sportzeitung "AS" berichtete am Mittwoch, wie genau einige davon aussehen.

So kommt der BVB an weitere Bellingham-Millionen

Das Blatt schreibt, dass ein Teil der Bonus-Millionen zum Beispiel Richtung Dortmund fließt, sollte Bellingham am Ende der Champions-League-Saison in die beste CL-Elf des Jahres gewählt werden. Sollte Real gegen den FC Bayern das Finale erreichen, dürfte dieser Punkt ein Selbstläufer werden.

Ein Bonus winkt dem BVB laut "AS" zudem, wenn Bellingham bei der offiziellen "The Best"-Wahl ebenfalls den Sprung in die Top-Elf schafft. Angesichts seiner herausragenden Debütsaison im weißen Trikot ist auch das durchaus wahrscheinlich.

Einen weiteren Teil der Bonus-Millionen bekommen die Schwarz-Gelben "AS"-Infos zufolge, sollte der Engländer die Torjäger-Kanone in Spanien gewinnen. Auch das ist Stand heute noch möglich. Aktuell rangiert Bellingham in der Torschützenliste mit 17 Treffern auf Platz zwei. Der vor ihm liegende Artem Dovbyk vom FC Girona hat lediglich einen Treffer mehr auf dem Konto.

Wie viele der vertraglich vereinbarten Bonus-Millionen schon im kommenden Sommer nach Dortmund fließen könnten, schreibt die "AS" nicht. Dafür ist die Zeitung überzeugt: "Die Schwarz-Gelben reiben sich schon die Hände."