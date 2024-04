Schalke-Star wünscht sich Rückkehr von Max Meyer

IMAGO/Manuel Geisser

Max Meyer hatte seinen Durchbruch einst beim FC Schalke 04 gefeiert

In der Saison 2022/23 spielten Marius Müller und Max Meyer gemeinsam für den FC Luzern in der Schweizer Super League. Den Schlussmann zog es dann zum FC Schalke 04. Dorthin würde Müller seinen ehemaligen Teamkollegen wohl nur zu gerne ebenfalls locken.

Mitte April verkündete der FC Luzern, dass der auslaufende Vertrag von Max Meyer nicht verlängert wird. "Bei ihm ist es so, dass wir uns seit letztem Sommer bis Ende März stark darum bemüht haben, den Vertrag zu verlängern. Jedoch konnte er sich nicht zu einem Entscheid durchringen und daher haben wir unser Angebot zurückgezogen", erklärte Luzerns Sportchef Remo Meyer im Interview mit dem "Blick".

Wie es für den Offensivspieler am Ende der Saison weitergeht, steht noch in den Sternen, "Sky" berichtete allerdings schon im Dezember 2023, dass Meyer mit einer Rückkehr in den deutschen Fußball liebäugele. Im Sommer wäre der 28-Jährige nun ablösefrei zu haben. Schalke-Schlussmann Marius Müller will seinen ehemaligen Teamkollegen nun von einem Wechsel zu den Knappen überzeugen.

Marius Müller will Max Meyer vom FC Schalke 04 begeistern

In einem Interview mit der "Bild" wurde der 30-Jährige auf eine mögliche Rückkehr des ehemaligen Nationalspielers angesprochen. "Ich wäre dankbar, weil er in meinen Augen ein sehr guter Spieler ist, der den Unterschied machen kann. Ich bin als Freund natürlich drauf und dran, ihn für uns zu begeistern", sagte der ehemalige Leipziger dem Boulevardblatt.

"Ich würde mich freuen, neben ihm in der Kabine sitzen zu dürfen. Deswegen werde ich vielleicht noch ein-, zweimal öfter anrufen, als ich es ohnehin schon mache", legte Müller mit einem Lächeln auf den Lippen nach, bevor er relativierte: "Das sind Dinge, die können weder er noch ich entscheiden."

Meyer hatte seinen Durchbruch einst beim FC Schalke 04 gefeiert. Insgesamt absolvierte der gebürtige Oberhausener 192 Pflichtspiele für die erste Mannschaft der Königsblauen. Im Sommer 2018 wagte sich Meyer dann schließlich zu Crystal Palace in die Premier League. Weder bei den Londonern noch nach seinem Wechsel zum 1. FC Köln hinterließ er jedoch einen bleibenden Eindruck.