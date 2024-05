Bericht über Musialas Comeback-Plan

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Jamal Musiala vom FC Bayern kann aktuell nicht schmerzfrei spielen

Der FC Bayern wird 2023/24 erstmals nach langer Zeit eine Saison ohne Titel erleben. Zur Wahrheit gehört allerdings, dass der Rekordmeister mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten, einige Akteure immer wieder angeschlagen in Top-Spiele gingen. Dazu gehörte zuletzt auch Jamal Musiala, dessen Teilnahme an der Fußball-EM (14. Juni bis 14. Juli) sogar ins Wanken geraten sein soll. Ein Bericht nimmt nun mächtig Druck vom Kessel.

Schon vor dem zurückliegenden Sieg in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg (2:0) hatte Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern bei "DAZN" verkündet, dass Leroy Sané und Jamal Musiala aufgrund gesundheitlicher Probleme im Saisonendspurt nicht mehr zum Einsatz kommen werden.

Eine Aussage, die nach dem unglücklichen Ausscheiden im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid nicht wirklich überraschend kommt. Damals erklärte Musiala nach der Partie: "Ich spiele die letzten Monate mit Schmerztabletten und Spritzen."

Star des FC Bayern wird Training steigern

Der "kicker" berichtete bereits, dass die Aussichten auf eine Genesung bis zur Europameisterschaft gut stünden, nun legt sich ein anderes Medium allerdings fest - und verkündet sehr gute Nachrichten.

Der "Abendzeitung" zufolge wird Musiala in der kommenden Woche wieder den Trainingsumfang erhöhen und zum Start der EM-Vorbereitung am 26. Mai wieder fit sein. Der 21-Jährige schont sich derzeit, damit seine Entzündung im Knie abklingt, die Teilnahme am Großereignis in Deutschland sei "nicht in Gefahr", heißt es.

Nagelsmann wird den vorläufigen EM-Kader am Donnerstag um 13 Uhr in Berlin bekannt geben. Musiala ist normalerweise im Aufgebot gesetzt. Am 7. Juni, dem Tag des letzten DFB-Testspiels vor dem Heimturnier in Mönchengladbach gegen Griechenland, muss Nagelsmann seinen endgültigen Kader spätestens bei der UEFA melden.