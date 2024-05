LIVE: Bleiben Sie nun doch beim FC Bayern, Herr Tuchel?

IMAGO/Markus Fischer

Thomas Tuchel bleibt möglicherweise nun doch Trainer des FC Bayern

Am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) steht für den FC Bayern das letzte Bundesliga-Spiel einer durchwachsenen Saison an. Gegen die TSG Hoffenheim wollen sich die Münchner mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. Vor dem Auswärtsspiel stellt sich Thomas Tuchel den Fragen der Presse.

sport.de begleitet die Pressekonferenz am Freitagmittag (11:30 Uhr) wie gewohnt in einem ausführlichen LIVE-Blog.

+++ Wird Thomas Tuchel sein eigener Nachfolger beim FC Bayern? +++

Anfang der Woche machten erste Gerüchte die Runde, wonach Thomas Tuchel nun doch Trainer des FC Bayern bleiben könnte. Seit Februar steht eigentlich fest, dass der 50-Jährige und die Münchner im Sommer getrennte Wege gehen und der Vertrag des Coaches, der ursprünglich bis 2025 datiert war, vorzeitig aufgelöst wird.

Wie "Bild" berichtet, soll eine Entscheidung über den möglichen Verbleib des ehemaligen BVB-Coaches noch bis zum Ende dieser Woche getroffen werden. Tuchel ist nach den zahlreichen Absagen der Wunschkandidaten inzwischen so etwas wie die einzig verbliebene Lösung. Doch was sagt der ehemalige Übungsleiter des FC Chelsea selbst zu den Gerüchten?

+++ FC Bayern in Hoffenheim ohne Sané und Musiala +++

Das Verletzungspech blieb dem FC Bayern in der laufenden Saison treu. Daran hat sich auch vor dem letzten Bundesliga-Spieltag am Samstagnachmittag bei der TSG 1899 Hoffenheim nichts geändert.

Gleich mehrere Stammkräfte des entthronten deutschen Meisters, die sich rund um das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid Verletzungen zugezogen hatten, werden in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen.

Laut "kicker"-Infos gilt es beispielsweise als ausgeschlossen, dass die Offensivkräfte Leroy Sané und Jamal Musiala gegen Hoffenheim eingesetzt werden. Noch ungewiss ist derweil der Einsatz am Wochenende von Top-Torjäger Harry Kane. Der 30-Jährige hatte während der Partie bei Real Madrid über Rückenprobleme geklagt und musste ebenfalls vorzeitig vom Feld genommen werden.