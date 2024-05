Abwehr-Stars beim FC Bayern wohl nicht unverkäuflich

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Matthijs de Ligt (4) und Co. haben beim FC Bayern noch Vertrag

Der FC Bayern steht nach einer enttäuschenden Saison vor einem personellen Umbruch. Die Münchner sollen an Jonathan Tah von Bayer Leverkusen interessiert sein. Andere Abwehrspieler werden ebenfalls gehandelt. Müsste hierfür ein Innenverteidiger aus dem aktuellen Kader weichen?

Laut "tz" sind Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Minjae Kim beim FC Bayern jeweils nicht unverkäuflich. Sollten die Münchner tatsächlich einen neuen Innenverteidiger verpflichten, müsste wohl ein Abwehrmann gehen, so der Tenor in dem entsprechenden Medienbericht.

Der Tabellendritte der abgelaufenen Bundesliga-Saison soll an Jonathan Tah interessiert sein. Der Nationalspieler besitzt bei Bayer Leverkusen nur noch einen Vertrag bis 2025. Der 28-Jährige lasse sich aktuell noch "alle Optionen offen", vermeldet die "tz". Eine zeitnahe Entscheidung ist in der Personalie somit nicht zu erwarten.

Gleich mehrere Innenverteidiger beim FC Bayern gehandelt

Jedoch ist Tah nicht der einzige Innenverteidiger, der mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird. Wie "FT" erfahren haben will, ist Salzburgs Oumar Solet ein Thema an der Säbener Straße. Zudem gilt Ronald Araújo vom FC Barcelona schon seit Wochen als Transfer-Kandidat in München.

Der FC Bayern hat mit de Ligt (Vertrag bis 2027), Upamecano (bis 2026), Kim (bis 2028) und Eric Dier (bis 2025) derzeit vier prominente Innenverteidiger an sich gebunden.

FC Bayern will jeden Stein umdrehen

Der deutsche Rekordmeister will nach der ersten titellosen Saison seit 2011/12 allerdings jeden Stein umdrehen. "Wir werden uns neu aufstellen, im Sommer ein bisschen schütteln. Neue Jungs im Kader und einen neuen Trainer an der Seitenlinie", kündigte Bayerns Sportvorstand Max Eberl bereits Mitte April bei "Amazon Prime" einen personellen Umbruch an.

Bei der Kaderplanung dürfte letztlich aber auch viel vom kommenden Coach abhängen. Noch suchen die Münchner den Nachfolger von Thomas Tuchel.