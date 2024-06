LIVE: Wer zieht Leverkusen, Bayern, BVB und Co.?

via www.imago-images.de

Wer fordert Bayer Leverkusen in der ersten Pokalrunde heraus?

Bundesligist Bayer Leverkusen hat seine Fabelsaison mit dem DFB-Pokalsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern vergoldet. Wenige Tage nach dem Finale in Berlin wird nun die erste Runde für die Pokal-Saison 2024/25 ausgelost. Wer zieht die Werkself, wer bekommt es mit FC Bayern, BVB und Co. zu tun? Alle Informationen dazu gibt es am Samstag ab 18:00 Uhr auf sport.de im Live-Blog.

+++ Um 18 Uhr geht es los! +++

Bald rollen die Kugeln. Die Spannung steigt.

+++ So gewann Bayer Leverkusen den Pokal +++

In einem spannenden Finale gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat Bayer Leverkusen das Double perfekt gemacht. Kurios: Auf dem Weg ins Finale von Berlin musste der Meister der Saison 2023/24 nur gegen einen weiteren Bundesligisten antreten. Das Duell gegen Vizemeister VfB Stuttgart im Viertelfinale gewann die Mannschaft von Cheftrainer Xabi Alonso denkbar knapp mit 3:2 (0:1).

Zuvor räumte Bayer den FC Teutonia (8:0), den SV Sandhausen (5:2) und den SC Paderborn (3:1) aus dem Weg. Im Halbfinale wurde Fortuna Düsseldorf mit 4:0 besiegt.

+++ Wer fungiert als Losfee? +++

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Nils Petersen hat die Ehre, die 32 Erstrundenpartien auszulosen. Unterstützt wird der Ex-Freiburger von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, der als Ziehungsleiter fungiert.

+++ Wann findet die erste Pokal-Runde statt? +++

Los geht es mit dem DFB-Pokal am Wochenende vor dem Bundesliga-Start. Die Erstrundenpartien gehen somit vom 16. bis 19. August über die Bühne. Die zweite Hauptrunde findet am 29. und 30. Oktober statt, das Achtelfinale am 3. und 4. Dezember. Im Kalenderjahr 2025 werden das Viertelfinale (4., 5., 25., 26. Februar), das Halbfinale (1. und 2. April) sowie das Finale in Berlin (24. Mai) statt.

+++ Auslosung im Dortmunder Fußballmuseum +++

Die Pokal-Saison 2024/25 wirft ihre Schatten voraus: Im Dortmunder Fußballmuseum wird am Samstagabend die erste Runde ausgelost. Im Topf sind 64 Mannschaften vertreten, die in zwei Töpfe aufgeteilt sind. Ab 18 Uhr geht es in der "Sportschau" los.