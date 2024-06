Mourinho mit deutlichen Worten zur Causa Sancho

IMAGO/Pablo Morano

Jose Mourinho hat sich zu der Situation von BVB-Leihgabe Jadon Sancho geäußert

Bei Manchester United war Jadon Sancho nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Teammanager Erik ten Hag komplett außen vor. Vor dem Champions-League-Finale hat sich auch Jose Mourinho zu der Situation der BVB-Leihgabe geäußert.

"Als Spieler kennen wir sein Talent. Wir haben gesehen, was er kann", sagte der portugiesische Star-Trainer gegenüber "TNT Sports" und ergänzte: "Sicherlich hat der Junge [Sancho] Fehler gemacht, das ist sicher, aber auch sein Trainer war nicht in der Lage, das Beste aus ihm herauszuholen."

Klare Worte des 61-Jährigen in Richtung Erik ten Hag. Der niederländische Cheftrainer der Red Devils hatte sich während der Hinrunde mit dem gebürtigen Londoner überworfen, wurde sogar suspendiert. Im Winter erfolgte deshalb eine Leihe zum BVB. Das Geschäft entpuppt sich als voller Erfolg. Der 24-Jährige blüht bei Borussia Dortmund wieder auf.

Jadon Sancho mit sechs Torbeteiligungen beim BVB

Die alleinige Schuld daran, dass Sancho am Old Trafford nicht an seine Leistung aus seiner ersten Zeit im Ruhrpott anknüpfen konnte, sieht der neue Übungsleiter von Fenerbahce aber nicht beim Klub aus der Premier League. "Normalerweise gibt es bei so einer Angelegenheit viele Faktoren wie Manager, Spieler, Familie oder Agent", so der ehemalige Trainer des FC Chelsea weiter.

Dass es mit manchen Spielern bei einem Klub oder einem speziellen Trainer nicht hinhaut, das kennt auch Mourinho aus eigener Erfahrung. "Manchmal gelang es mir nicht, das richtige Einfühlungsvermögen zu entwickeln, die Spieler-DNA zu verstehen und den Spielern zu helfen, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. In den meisten Fällen habe ich es geschafft, aber in einigen Fällen konnte ich es nicht", gab er sich selbstkritisch.

Bei Manchester United werde man nun sicher versuchen, "zu analysieren, was bei ihnen mit Sancho passiert ist und was er stattdessen beim BVB gefunden hat". In Dortmund verzeichnete der 23-fache Nationalspieler in 21 Pflichtspielen drei Tore und drei Vorlagen.