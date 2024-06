Zahlreiche Interessenten für Keeper des FC Bayern

IMAGO

Daniel Peretz (m.) könnte den FC Bayern auf Leihbasis verlassen

Im vergangenen Sommer wechselte Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv zum FC Bayern. In seiner Debütsaison beim Rekordmeister kam der 23-Jährige im Schatten von Stammkeeper Manuel Neuer auf gerade einmal zwei Pflichtspieleinätze. Deshalb ist ein Leihe des Israelis im Gespräch. Zahlreiche Klubs haben ihr Interesse bereits bekundet.

Daniel Peretz kommt beim FC Bayern nicht über die Rolle des Perspektivspielers hinaus. Damit der Nachwuchskeeper mehr Einsatzzeit erhält, sollen bereits Gespräche über eine mögliche Leihe zwischen den beteiligten Parteien stattgefunden haben. Das hatte "Sky" bereits Anfang Mai berichtet.

An Optionen soll es dem zweifache Nationalspieler Israels laut "Bild" nicht mangeln. Demnach sind insgesamt sieben Klubs an einer temporären Verpflichtung des 23-Jährigen interessiert, der an der Säbener Straße noch bis 2028 unter Vertrag steht.

FC Bayern: Auch Union Berlin an Daniel Peretz interessiert

Der Boulevardzeitung zufolge hat sich mit Union Berlin auch ein Verein aus der Bundesliga bereits nach Peretz erkundigt. Weitere namentlich genannten Klubs sind der RSC Anderlecht (Belgien), FC Kopenhagen (Dänemark), Nottingham Forrest (England), Celtic Glasgow (Schottland) sowie Real Betis und der FC Villarreal aus Spanien.

Wohin es das Torwart-Talent ziehen könnte, ist dem Bericht zufolge noch offen. Fest steht laut "Bild" bislang offenbar nur, dass eine Ausleihe die von allen beteiligten präferierte Lösung ist. Die Münchner seien mit der Entwicklung des Ersatzkeepers "sehr zufrieden".

Peretz war im vergangenen Sommer für rund fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv zum FC Bayern gewechselt. Sein Debüt gab er im DFB-Pokal beim 4:0-Sieg gegen Preußen Münster. Beim letzten Liga-Heimspiel der abgelaufenen Saison gegen den VfL Wolfsburg wurde der Youngster zudem eine Viertelstunde vor Abpfiff eingewechselt.