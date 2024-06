Hummels hadert: Müssen dieses Spiel gewinnen

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Mats Hummels (l.) unterlag in Wembley gegen Toni Kroos' Real Madrid

Am Tag nach der bitteren 0:2-Niederlage im Finale der Champions League gegen Real Madrid ist Borussia Dortmund wieder in der Heimat angekommen. Am Sonntagnachmittag landete der BVB-Flieger aus der englischen Hauptstadt London kommend. Nach der Rückkehr meldete sich Dortmunds Abwehrstar Mats Hummels noch einmal bei seinen Fans und kommentierte die Final-Pleite gegen die Königlichen.

Auch knapp 20 Stunden nach Schlusspfiff zeigte sich der 35-Jährige noch immer ziemlich niedergeschlagen in den sozialen Medien.

"Die Enttäuschung ist groß nach einem Spiel, das wir so, wie wir gespielt haben, gewinnen müssen", schrieb er beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) nach der Endspiel-Niederlage seiner Schwarz-Gelben gegen Real Madrid.

Der BVB hatte besonders in der ersten Halbzeit im Finale von Wembley eine titelreife Leistung gezeigt, die Königlichen aus der spanischen Hauptstadt mehrfach am Rande des Rückstands gehabt.

Unter anderem Karim Adeyemi und Niclas Füllkrug hatten beste Torgelegenheiten für die Dortmunder ausgelassen, um ihre Farben noch vor der Halbzeitpause in Front zu bringen.

Nach dem Seitenwechsel hatte dann Real Madrid mehr und mehr das Zepter übernommen und nach Toren von Dani Carvajal und Vinicius Junior den insgesamt 15. Sieg in der europäischen Königsklasse gefeiert.

Hummels traf entscheidend im Halbfinale gegen PSG

Trotz der riesigen Enttäuschung auf Seiten des Dortmunder Innenverteidigers Hummels schrieb er bei Instagram aber auch von einem Gefühl des Stolzes.

"Nichts tut mehr weh als die Silbermedaille, weil man weiß wie nah man dran war. Und trotzdem müssen wir einfach stolz sein auf diese Champions-League-Saison von uns."

Hummels selbst spielte eine herausragende Saison in der Königsklasse. Er stand in allen 13 Partien des BVB in der Startelf, bestritt alle Begegnungen zudem über die volle Distanz - als einziger Spieler im gesamten Dortmunder Kader.

Im Halbfinale hatte der Weltmeister von 2014 mit seinem Kopfballtor zum 1:0 gegen Paris Saint-Germain einen entscheidenden Anteil am Einzug der Dortmunder ins Endspiel von Wembley.