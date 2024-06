Schlechte Sancho-Nachrichten für den BVB

IMAGO/Sebastian Frej

Bleibt Jadon Sancho beim BVB?

Nach der erfolgreichen Rückholaktion im vergangenen Winter würde der BVB Jadon Sancho gerne auch für die Saison 2024/25 von Manchester United ausleihen. Der englische Rekordmeister hat aber offenbar andere Pläne.

In der Causa Jadon Sancho herrscht momentan Stillstand. Die Pläne des BVB sind dabei schon lange klar: Die Schwarz-Gelben wollen alles daran setzen, dass der Engländer auch in der nächsten Saison für den Bundesligisten spielt und streben ein erneutes Leihgeschäft an. Aktuell spricht aber einiges dafür, dass dieser Plan nicht aufgeht.

Wie das Portal "Caught Offside" berichtet, ist ein weiteres Leihgeschäft für Manchester United derzeit nicht die bevorzugte Option. Der englische Topklub plant vielmehr einen Verkauf des Flügelstürmers. Das wiederum ist ein Problem für die Borussia aus Dortmund, denn das Paket aus Ablöse und Gehalt ist für die Schwarz-Gelben kaum zu stemmen. Der BVB könne den geforderten "Preis nicht bezahlen", berichtete der TV-Sender "Sky" erst vor wenigen Tagen.

Warum der BVB doch noch auf Sancho hoffen darf

Einen Funken Hoffnung macht den Dortmundern die aktuelle Situation rund um das Old Trafford. Dort steht die Trainer-Entscheidung noch aus. Ob Erik ten Hag weitermachen darf, ist weiterhin unklar. Aus diesem Grund steht auch vieles für Sancho still. Kommt ein neuer United-Trainer, könnte sich der 24-Jährige womöglich doch eine Rückkehr vorstellen? Die entscheidende Frage ist, wie dieser neue Trainer mit ihm planen würde.

Laut "Caught Offside" will der BVB in der Angelegenheit gerne schnell Nägel mit Köpfen machen. In den "nächsten Tagen" seien Gespräche zwischen den beiden Vereinen geplant, heißt es. Ausgang? Offen.

"Sky"-Informationen zufolge ist ein fester Kauf des Engländers für die Dortmunder zwar nicht möglich, denkbar sei für die Schwarz-Gelben allerdings ein weiteres Leihgeschäft inklusive Kaufoption. Ob sich Manchester United darauf einlassen würde, kann jedoch nur spekuliert werden.