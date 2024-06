Verwirrung um Barca-Interesse an Star des FC Bayern

IMAGO/Philippe Ruiz

Kingsley Coman (2. v. r.) steht beim FC Bayern auf der Verkaufsliste

Der verletzungsanfällige Kingsley Coman darf den FC Bayern im Sommer wohl verlassen. Zuletzt wurde dem FC Barcelona um Hansi Flick Interesse an dem französischen Flügelflitzer nachgesagt. Doch neusten Berichten zufolge sind die Spekulationen aktuell "nicht heiß".

Bereits Ende Mai hatte die "Bild" enthüllt, dass gleich sieben Profis beim FC Bayern im Fall der Fälle ihren Hut nehmen müssen. Namentlich genannt wurde in dem Bericht der Boulevardzeitung unter anderem Kingsley Coman, der an der Säbener Straße noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Die "L'Equipe" daraufhin kürzlich berichtet, dass der FC Barcelona nach der Verpflichtung von Ex-Bundestrainer Hansi Flick an einen Kauf des 27-Jährigen denkt. Beide kennen sich bestens aus der gemeinsam Zeit in München, die 2020 mit dem Triumph in der Champions League gekrönt wurde.

FC Bayern: Doch kein Flick-Interesse an Coman?

Auch die "Bild" hatte die Meldung der französischen Sportzeitung zuletzt bestätigt. Flick wolle den Offensivmann tatsächlich zu seinem neuen Arbeitgeber lotsen. Das Interesse am französischen Nationalspieler sei groß. Informationen, denen "Sky" nun allerdings vehement widerspricht.

Denn dem Pay-TV-Sender zufolge gehört Coman nicht zu "den priorisierten Transferzielen" der Katalanen. Die Spekulationen um einen Wechsel des Außenbahnspielers zum FC Barcelona seien "derzeit nicht heiß", so der Bericht weiter. Ein Abgang des 55-fachen Nationalspieler sei zudem nur bei einem "lukrativen Angebot" möglich.

Aktuell ist Coman sowieso voll auf die anstehende EM und seine Chancen in der französischen Nationalmannschaft fokussiert. Vor dem Wochenende stieg er wieder ins Training ein, nachdem er zuvor wochenlang aufgrund einer Adduktorenverletzung ausgefallen war. Richtig heiß wird der Poker daher erst nach der Europameisterschaft in Deutschland.