Quasi einig: Dieses Palhinha-Detail muss Bayern noch klären

IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

Palhinha soll sich dieses Mal wirklich dem FC Bayern anschließen

Er war schon im Trikot des FC Bayern abgelichtet worden, alles war bereit für einen Transfer, doch im letzten Sommer platzte der Wechsel von Joao Palhinha buchstäblich in letzter Sekunde. Das soll sich im zweiten Anlauf nicht wiederholen, alles scheint perfekt vorbereitet. Offenbar ist nur noch ein letztes Detail zu klären, bevor es Vollzug geben kann.

Im vergangenen Jahr galt Joao Palhinha als Wunschkandidat vom mittlerweile ausgeschiedenen Trainer Thomas Tuchel, doch weil der FC Fulham keinen Ersatz fand, platzte die Verpflichtung noch, als die gewünschte und vielzitierte "Holding Six" bereits in München war.

Ein Jahr später ist Palhinha weiter Wunschkandidat, dieses Mal von Neu-Coach Vincent Kompany. Dieser soll laut Berichten schon mit dem Mittelfeldspieler gesprochen haben.

Überhaupt vermelden derzeit zahlreiche Medien, dass es richtig ernst wird bei Palhinha. "Abendzeitung", "kicker" und allen voran "Sky" berichten, dass der Transfer kurz vor Vollzug und fast alles geklärt ist. Eine Einigung werde in Kürze erwartet, womöglich schon vor EM-Start.

Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano am Sonntag bei X (ehemals Twitter) schreibt, sind sich der 28-Jährige und die Münchner Bosse längst einig. Der Vertrag sei vorbereitet - spekuliert wird allgemein über einen langfristigen Kontrakt, über das Gehalt gebe es Einigkeit, der Spieler habe in allen Belangen grünes Licht gegeben.

FC Bayern würde Duo wohl ziehen lassen, wenn Palhinha kommt

Allein: Zwischen Palhinhas Noch-Klub FC Fulham und den Bayern muss noch verhandelt werden. Die Vereine würden sich derzeit beim letzten und entscheidenden Detail annähern, heißt es bei Romano, der eine Ziel-Ablöse von 45 Millionen Euro nennt. Noch in der letzten Woche soll die FCB-Führungseben laut "The Athletic" einen Betrag in der Region von 35 Millionen Euro geboten haben - zu wenig.

Der 28 Jahre alte Nationalspieler Portugals hat beim Premier-League-Klub nämlich noch einen Vertrag bis Juni 2028. Auch "Sky" spekuliert daher, dass eine Summe von 40 bis zu 45 Millionen Euro fällig werden dürfte.

Wie der Pay-TV-Sender weiter berichtet, könnte die anstehende Palhinha-Verpflichtung bedeuten, dass Leon Goretzka oder Joshua Kimmich den FC Bayern verlassen. Beide dürfte demnach bei passenden Angeboten gehen.