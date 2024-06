Medien: Real Madrid will Davies zum Dumping-Preis

IMAGO/Ulmer

Alphonso Davies' Zukunft beim FC Bayern ist weiter offen

Kaum eine Personalie beschäftigte den FC Bayern in den letzten Monaten so intensiv wie Alphonso Davies. Noch immer ist offen, ob der Kanadier in der kommenden Saison weiter für den deutschen Rekordmeister aufläuft. Sein vermeintlicher Wunschverein Real Madrid ist allerdings offenbar nicht bereit, für Davies tief in die Tasche zu greifen.

Wie der "kicker" unter Berufung auf gut unterrichtete Kreise in Spanien berichtet, wollen die Königlichen lediglich 30 Millionen Euro für den 23 Jahre alten Linksverteidiger bieten. Davies' Marktwert wird trotz seiner schwachen Leistungen in den letzten Monaten aber weiter auf 50 Millionen Euro taxiert.

Dem Fachmagazin zufolge soll auch Reals Gehaltsofferte für Davies weit unter dem liegen, was ihm der FC Bayern derzeit anbietet und damit noch weiter unter dem, was sich die Spielerseite angeblich künftig vorstellt.

Wie mehrere andere Medien zuvor vermeldet auch der "kicker", dass die Gespräche zwischen dem FC Bayern und Davies wieder laufen.

"Sky"-Reporter Florian Plettenberg schrieb in der vergangenen Woche auf X (vormals Twitter), an der Säbener Straße sei man inzwischen wieder "vorsichtig optimistisch", dass es in dem lange Zeit festgefahrenen Poker doch noch zu einer Einigung kommen könne. Die Münchner hätten ihr Angebot an Davies erhöht, so der Journalist.

FC Bayern hofft auf zeitnahe Davies-Entscheidung

"Bild" berichtete ebenfalls von den neuen Gesprächen zwischen dem FC Bayern und der Davies-Seite. Es gebe zwar keine Einigung, beide Parteien sollen sich dabei aber lösungsorientiert verhalten, hieß es. Ein Szenario soll demnach aber noch nicht vom Tisch sein: dass Davies seinen Kontrakt in München nicht verlängert und 2025 ablösefrei zu Real wechselt.

Laut "kicker" hofft der FC Bayern allerdings erst einmal darauf, dass zeitnah eine Entscheidung fällt, ob es 2024/2025 noch mit Davies weitergeht. Andernfalls müssten sich die Münchner ihrerseits auf dem Transfermarkt umschauen. Nicht zum ersten Mal wird Theo Hernandez (AC Mailand) als ernsthafter Kandidat genannt.