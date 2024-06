Tuchel war absoluter Top-Kandidat in Manchester

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Thomas Tuchel legt nach seinem Aus beim FC Bayern eine Pause ein

Nach seinem Aus beim FC Bayern wird Thomas Tuchel vorerst keinen neuen Klub übernehmen. Diese Entscheidung soll der 50-Jährige mittlerweile für sich getroffen haben. Dabei stand die Tür bei Manchester United für ihn sperrangelweit auf.

Auch kurz vor Beginn der Europameisterschaft in Deutschland ist die Trainerfrage bei Manchester United noch unbeantwortet. Die Bosse des englischen Rekordmeisters sind sich nach wie vor uneins, ob sie mit Erik ten Hag weitermachen oder doch einen neuen Übungsleiter installieren wollen.

Die Tendenz geht aber offenbar Richtung Neuanfang, denn in den vergangenen Tagen und Wochen fanden Transferinsider Fabrizio Romano zufolge Gespräche mit zahlreichen Beratern von anderen Trainern statt. Direkten Kontakt soll es in diesem Zuge mit Thomas Tuchel gegeben haben. Er habe sich mit United-Chef Sir Jim Ratcliffe persönlich ausgetauscht, berichtet der Journalist.

Tuchel will nach Bayern-Aus eine Pause einlegen

Grund für den Vorstoß von Ratcliffe: Er hatte den Ex-Bayern-Trainer auf Platz eins seiner Wunschliste. "Tuchel war von allen Optionen der Favorit", berichtet Romano in seinem "Daily Briefing". Bedeutet: Hätte Tuchel sein Einverständnis gegeben, wäre er neuer United-Trainer geworden, falls der Verein die Trennung von Erik ten Hag wie erwartet vollzieht.

Doch wie bereits die "Bild" berichtete, erklärt auch Romano, dass Tuchels Fokus derzeit nicht auf einem neuen Job ruht. "Ich verstehe es so, dass Tuchel in diesem Sommer eine Pause einlegen will. Im Moment möchte er keinen neuen Job annehmen. Deswegen hat er die Gespräche [mit Manchester United] beendet. Er hat mit Manchester United gesprochen, aber sein Plan ist, sich zu erholen und auf neue Optionen zu warten."

Sicher sei aber, so Romano weiter: "Tuchel stand am dichtesten davor, den Job zu bekommen, wenn sie sich für einen Trainerwechsel entscheiden."