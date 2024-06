Bericht: FC Bayern diskutiert über Leverkusen-Schreck

IMAGO/Dan Weir

Europa-League-Sieger Ademola Lookman wurde beim FC Bayern diskutiert

Nach der Verpflichtung von Vincent Kompany als Cheftrainer bastelt der FC Bayern an einem schlagkräftigen Kader für die neue Saison. Dabei soll zuletzt auch ein frischgebackener Europa-League-Sieger diskutiert worden sein.

Durchaus vorstellbar, dass der eine oder andere Profi des deutschen Meisters Bayer Leverkusen nachts auch jetzt noch schweißgebadet aufwacht und panisch den Namen "Ademola Lookman" ruft.

Kein Wunder: Mit einer absoluten Weltklasse-Leistung hat der Angreifer von Atalanta Bergamo dafür gesorgt, dass die Werkself am Ende "nur" das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg bejubeln durfte. Im Europa-League-Endspiel war man beim 0:3 gegen Dreierpacker Lookman und Co. chancenlos.

Spätestens nach seiner Gala gegen Leverkusen ist der Nationalspieler Nigerias in aller Munde - und auf sämtlichen Notizzetteln. Passend dazu soll Lookman dazu tendieren, Atalanta noch in diesem Sommer für einen Top-Verein zu verlassen.

Hier kommt der FC Bayern ins Spiel: Nach "Sky"-Informationen wurde der Name des 26-Jährigen in den vergangenen Wochen auch in München besprochen. Konkrete Bemühungen hätten sich daraus allerdings noch nicht ergeben.

Lookman steht in Bergamo noch bis 2026 unter Vertrag, als Ablöse sind 25 bis 30 Millionen Euro im Gespräch. Möglich, dass der flexibel einsetzbare Offensivmann in sein Geburtsland England zurückkehrt. Dort soll die halbe Premier League um ihn buhlen.

Bayern-Flirt Lookman verfügt über Bundesliga-Erfahrung

Die deutsche Bundesliga kennt Lookman bereits aus seiner Zeit bei RB Leipzig. Bei den Sachsen wurde der Stürmer jedoch nie glücklich, sammelte in 24 Pflichtspielen nur fünf Tore und vier Vorlagen.

Nach einer wahren Leih-Odyssee landete er 2022 schließlich in Bergamo. Dort gelang ihm der internationale Durchbruch: In seiner Debütsaison war Lookman in der Serie A an 21 Treffern direkt beteiligt (13 Tore, 8 Assists).

Auch in der abgelaufenen Spielzeit überzeugte der Goalgetter, in der Liga standen 19 Scorerpunkte zu Buche (11/8). Hinzu kamen fünf teils extrem wichtige Treffer in der K.o.-Phase der Europa League.