Medien: FC Bayern schnürt 100-Mio.-Paket für Palhinha

IMAGO/Simon Dael/Shutterstock

Palhinha soll im zweiten Anlauf zum FC Bayern wechseln

Im zweiten Anlauf will sich der FC Bayern in diesem Sommer unbedingt die Dienste von Palhinha sichern. Mit dem portugiesischen Mittelfeldspieler vom FC Fulham soll es bereits eine Einigung geben. Für ihn schnürt der deutsche Rekordmeister offenbar ein Paket über insgesamt 100 Millionen Euro.

"Bild" berichtet, der 28-Jährige, der in München einen Vier- oder Fünfjahresvertrag unterschreiben soll, kann im Falle eines Wechsels dort rund zehn Millionen Euro Gehalt pro Saison plus mögliche Bonuszahlungen verdienen. Auch die Ablösesumme für den EM-Fahrer soll es in sich haben: 40 bis 45 Millionen Euro werden für Palhinha wohl letztlich fällig, berichtete "Sky" zuletzt - ein Gesamtvolumen, das tatsächlich neunstellig sein dürfte.

Aktuelle Meldungen aus England sind vor diesem Hintergrund vermutlich als Beginn des Transfer-Pokers zwischen den Vereinen zu werten. Demnach fordere Fulham derzeit umgerechnet gut 70 Millionen Euro für Palhinha. Ein erstes Angebot des FC Bayern über 35 Millionen Euro habe der Premier-League-Klub bereits abgelehnt.

Der britische "Sky"-Ableger berichtete zudem, auch der FC Barcelona sowie Manchester United hätten die Fühler nach dem angeblichen Wunschspieler des neuen Münchner Cheftrainers Vincent Kompany ausgestreckt.

FC Bayern: Schnelle Entscheidung im Palhinha-Poker?

Beide dürften im Werben um Palhinhas Dienste aber schlechte Karten haben: Barca fehlt das nötige Kleingeld für eine Verpflichtung, bei United herrscht wegen der unklaren Zukunft von Teammanager Erik ten Hag eine Menge Unsicherheit.

Angeblich könnte in der Personalie zeitnah eine Entscheidung fallen: Sowohl der FC Bayern als auch Palhinha selbst wollen dem Vernehmen nach noch vor dem EM-Auftakt Klarheit, wie es nach dem Turnier weitergeht.

Transfer-Insider Fabrizio Romano vermeldete, der Profi rechne fest mit einer Freigabe von Fulham. Denn: Nach dem in buchstäblich letzter Minute geplatzten Wechsel zum FC Bayern im letzten Sommer verhielt sich Palhinha bei seinem Noch-Arbeitgeber höchst professionell und spielte eine starke Saison.