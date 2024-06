Schalke-Juwel vor Wechsel zu Werder Bremen

IMAGO/Revierfoto

Keke Topp (2.v.r.) zieht es vom FC Schalke 04 zu Werder Bremen

Werder Bremen sichert sich aller Voraussicht nach die Dienste von Sturm-Juwel Keke Topp vom FC Schalke 04.

Nach übereinstimmenden Medienberichten befindet sich der Transfer des 20-Jährigen an die Weser auf der Zielgeraden.

"Bild" vermeldet unter Berufung auf Quellen aus Topps Umfeld, der Deal werde "sehr wahrscheinlich" noch im Juni über die Bühne gehen. Demnach kassiert Schalke für den Angreifer zwischen 1,5 und drei Millionen Euro Ablöse.

Beim "Sky" hieß es, der Topp-Transfer koste Werder bis zu 2,5 Millionen Euro. In Bremen soll der Youngster demnach einen langfristigen Vertrag erhalten, der mindestens bis zum 30. Juni 2027 gültig ist.

Schalkes Vereinsführung soll vom Abgang des Publikumslieblings zwar wenig begeistert sein. Topps Wechselwunsch sei aber groß, heißt es. Der U20-Nationalspieler stammt gebürtig aus Bremervörde in Niedersachsen. In seiner Jugend lief er bereits acht Jahre für Werder auf, ehe es ihn 2021 zu Schalke zog. Jetzt steht wohl die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte an.

Bericht über Wechsel-Veto des FC Schalke 04

Eine mündliche Einigung zwischen Topp und Werder Bremen war bereits Ende Mai durchgesickert. Dann jedoch hieß es, Schalkes sportliche Leitung um Sportdirektor Max Wilmots und Kaderplaner Ben Manga hätten dem Wechsel einen Riegel vorgeschoben. Stattdessen hoffe man auf eine Vertragsverlängerung des Youngsters, dessen Kontrakt in Gelsenkirchen im kommenden Jahr ausläuft. Anscheinend war Topp aber nicht von einer längerfristigen Zukunft auf Schalke zu überzeugen.

Dort galt er durchaus als Hoffnungsträger mit Blick auf den ersehnten sportlichen Aufschwung. In der abgelaufenen Saison absolvierte er bereits 25 Pflichtspiele für die Königsblauen. Fünf Tore und zwei Vorlagen gelangen ihm dabei. Topps Marktwert wird inzwischen auf rund drei Millionen Euro taxiert.