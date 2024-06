Fronten verhärtet: Davies-Seite bricht Bayern-Gespräche ab

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Verlässt Alphonso Davies den FC Bayern?

Ein Abschied von Alphonso Davies vom FC Bayern ist in den vergangenen Tagen offenbar wieder näher gerückt. Vertragsgespräche mit den Verantwortlichen des Rekordmeisters führten nicht zum Erfolg, sondern wurden von der Seite des Spielers abgebrochen.

Abgespielt hat sich dies einem "Bild"-Bericht zufolge in der vergangenen Woche, als Sportchef Max Eberl Gespräche mit Davies-Berater Nick Huoseh führte. Kurz zuvor habe alles schon nach einer "schnellen Einigung" ausgesehen, doch der jüngste Austausch sei von der Spieler-Seite abgebrochen worden, heißt es.

Grund für die weiterhin nicht erfolgte Einigung sind die nach wie vor hohen Forderungen von Davies. Laut "Bild" ist der Kanadier von den ursprünglich geforderten 20 Millionen Euro abgerückt und forderte nun "nur" noch 16 Millionen Euro pro Saison plus Bonuszahlungen. Die Schmerzgrenze der Münchner liegt dem Bericht zufolge aber weiter bei 13 Millionen Euro pro Jahr.

Bayern-Abschied von Davies rückt näher

Ein Abschied des Außenverteidigers ist somit wieder ein gutes Stück näher gerückt, mutmaßt die "Bild". Sollte Davies seine Gehaltsforderungen nicht nach unten korrigieren, werde der FC Bayern nicht zustimmen und der Deal scheitern, schreibt das Blatt.

Bei Real Madrid nehmen sie diese Entwicklung der "AS" zufolge mit großer Freude zur Kenntnis. Die Königlichen sind immer noch an einer Davies-Verpflichtung im Sommer interessiert, wollen sich finanziell aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen.

Real Madrid wartet auf Entwicklung beim FC Bayern

Die spanische Zeitung schreibt von einem Münchner Wunschpreis in Höhe von 50 Millionen Euro, die Real-Bosse sollen hoffen, diesen Preis um 15 bis 20 Millionen Euro senken zu können. Die nicht erfolgte Einigung mit Davies befeuerte dieses Hoffnungen nun erneut.

Gleichzeitig sieht sich der spanische Rekordmeister in einer überlegenen Handlungsposition, zumal ein Davies-Transfer für die Königlichen kein Muss ist. Mit Ferland Mendy haben sie bereits einen starken Linksverteidiger im Kader, der noch bis 2025 an den Klub gebunden ist.

Die Rechnung ist daher einfach: Geht der FC Bayern nicht mit seinem Davies-Preis runter, bleibt Mendy auch 2024/25 die Nummer eins. In diesem Fall würde Real im Sommer 2025 erneut bei Davies anklopfen und versuchen, ihn dann zum Nulltarif zu bekommen.