Offiziell! RB Leipzig schnappt sich Schalke-Juwel Ouedraogo

IMAGO/Revierfoto

Wechselt vom FC Schalke 04 zu RB Leipzig: Assan Ouedraogo

RB Leipzig hat sich wie erwartet die Dienste von Mittelfeld-Juwel Assan Ouedraogo vom FC Schalke 04 gesichert.

Sowohl die Sachsen als auch der Revierklub bestätigten den Transfer des 18-Jährigen am Donnerstag. Ouedraogo erhält bei RB einen Fünfjahresvertrag bis 2029.

"Mit der Verpflichtung von Assan Ouédraogo konnten wir ein absolutes Ausnahmetalent zu RB Leipzig holen. Assan hat sich – trotz mehrerer Angebote anderer Spitzenklubs aus der Bundesliga und in Europa – für uns und unseren Weg entschieden. Das zeigt erneut, dass RB Leipzig eine Top-Adresse für junge Spieler mit besonderen Qualitäten ist. Wir sind schon lange im Austausch mit Assan, haben uns intensiv um ihn bemüht und freuen uns sehr, dass er ab sofort das RBL-Trikot trägt", sagte Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder.

Ouédraogo passe "mit seinen Fähigkeiten perfekt zu unserem Spielstil und kann im Mittelfeld auf jeder Position zum Einsatz kommen. Assan ist spielintelligent, athletisch und technisch hervorragend ausgebildet. Zudem bringt er mit seiner Dynamik vor allem auch viel Zug nach vorn mit, sodass er immer wieder torgefährliche Situationen einleitet oder selbst zum Torabschluss kommt", ergänzte Schröder.

Ouédraogo erklärte: "Ich bin sehr glücklich, ab Juli Teil von RB Leipzig zu sein. Es ist natürlich ein großer Schritt für mich, aber ich bin bereit für diese neue Herausforderung und freue mich auf alles, was mich in Leipzig erwartet."

𝗜𝘁’𝘀 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗼𝗺𝗲 𝗽𝗮𝗰𝗸 𝗼𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 💥 pic.twitter.com/HTbkqA9B5n — RB Leipzig (@RBLeipzig) 13. Juni 2024

FC Schalke 04 kassiert wohl zehn Millionen Euro

Schalke war in der Causa die Hände gebunden, da Ouedraogo in seinem noch bis 2027 datierten Vertrag in Gelsenkirchen über eine Ausstiegsklausel verfügte. Als Ablösesumme sollen zehn Millionen Euro an den klammen S04 fließen.

Noch unklar ist, ob der deutsche U17-Nationalspieler die kommende Saison tatsächlich schon für die Leipziger aufläuft oder noch einmal zum FC Schalke 04 zurück verliehen wird. Diese Entscheidung werde erst im Laufe des Sommers fallen, schrieb "Sky"-Reporter Florian Plettenberg auf X (vormals Twitter).

Demnach bemühten sich in den letzten Stunden auch Leipzigs Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt sowie Newcastle United und der FC Chelsea noch einmal intensiv um Ouedraogo. Letztlich machte RB aber das Rennen.

FC Schalke 04: Assan Ouedraogo war auch Thema beim FC Bayern

Ouedraogo war in den vergangenen Wochen und Monaten auch Thema beim FC Bayern gewesen. Der deutsche Rekordmeister nahm aber letztlich Abstand von einer Verpflichtung.

Es hieß, Sportvorstand Max Eberl und Co. wollten sich in der kommenden Transferperiode auf den Kaderumbruch mit gestandenen Profis konzentrieren. Daneben will man in München wieder verstärkt auf Talente aus dem eigenen Nachwuchs setzen.

Neben Ouedraogo wird Schalke in diesem Sommer mit Keke Topp voraussichtlich eine weitere hochgehandelte Nachwuchshoffnung verlieren. Den Angreifer zieht es zu Werder Bremen zurück, wo er bereits in seiner Jugendzeit spielte.

Die S04-Verantwortlichen erteilten dem 20-Jährigen zunächst ein Wechsel-Verbot, welches nun aber offenbar keinen Bestand mehr hat. Topp soll zwischen 1,5 und drei Millionen Euro kosten.