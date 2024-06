Kompanys Bayern-Debüt terminiert

AFP/SID/MICHAELA STACHE

Kompany kennt nun den Termin für sein Pflichtspieldebüt

Vincent Kompany, der neue Trainer des FC Bayern, feiert seine Pflichtspielpremiere gleich zum Start der 1. Runde des DFB-Pokals am 16. August.

Die Auftaktbegegnung des Rekordpokalsiegers beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm wird als eine von vier Erstrundenpartien live im Free-TV übertragen (20:45 Uhr/ZDF und Sky). Freitags werden zudem drei weitere Spiele ausgetragen, von Samstagmittag bis zum Montagabend sind 26 weitere Duelle angesetzt.

Die Duelle der Supercup-Teilnehmer VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen finden wie geplant erst eine gute Woche später statt.

Doublesieger Bayer tritt am 28. August zu ungewöhnlich früher Uhrzeit (18:00 Uhr/ZDF und Sky) bei Carl-Zeiss Jena an, Grund für die Vorverlegung ist die am Abend stattfindende Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris.

Stuttgart tritt einen Tag zuvor (20:45 Uhr/ARD und Sky) bei Zweitligaaufsteiger Preußen Münster an.

Das Gastspiel von Eintracht Frankfurt bei Eintracht Braunschweig wird montags am 19. August (20:45 Uhr/ARD und Sky) ebenfalls im Free-TV übertragen.

Mitfavorit Borussia Dortmund spielt am 17. August um 18:00 Uhr beim 1. FC Phoenix Lübeck, RB Leipzig (bei RW Essen) und der Finalist der Vorsaison 1. FC Kaiserslautern (beim FC Ingolstadt) treten bereits zweieinhalb Stunden zuvor um 15:30 Uhr an. Alle 32 Erstrundenpartien werden bei Sky übertragen.