Medien: Hansi Flick durchkreuzt Bayerns Transferpläne

Peter Schatz

Von Hansi Flick gibt es keine Geschenke für den FC Bayern

Die Ära von Trainer Hansi Flick beim FC Barcelona hat in dieser Woche so richtig begonnen. Im Zuge der Kaderplanungen hat der Deutsche gemeinsam mit Barca-Sportchef Deco bereits einige Entscheidungen getroffen. Zwei davon betreffen auch den FC Bayern.

In den Geschäftsräumen des FC Barcelona wird im Moment schwer geschuftet. Neu-Trainer Hansi Flick ist seit dieser Woche wieder persönlich vor Ort und widmet sich nicht nur der Haus-Suche, sondern auch der Zusammenstellung seines künftigen Kaders. Gemeinsam mit Sportchef Deco bastelt er am Aufgebot, das in der Saison 2024/25 zurück an die Spitze kehren soll.

Zwei wegweisende Entscheidungen hat Flick "Mundo Deportivo" zufolge schon getroffen. Beide dürften vor allem dem FC Bayern nicht gefallen. Die Zeitung berichtet, dass der Deutsche Transfers von Innenverteidiger Ronald Araujo und Mittelfeldspieler Frenkie de Jong im anstehenden Sommer kategorisch ausgeschlossen habe.

FC Bayern müsste "astronomische" Ablöse bieten

Flick betrachte beide Spieler als wichtige Stützpfeiler seiner Mannschaft und plane fest mit ihnen, heißt es. Sowohl für Araujo als auch für de Jong habe der 59-Jährige bereits klare Vorstellung, wie sie innerhalb seiner Spielidee agieren sollen.

Zu 100 Prozent ausgeschlossen ist ein Abschied der beiden Leistungsträger laut "Mundo Deportivo" allerdings auch nicht. Voraussetzungen für einen Transfer wäre jedoch ein Angebot in "astronomischer" Höhe. Im Fall von Araujo etwa will Barca dem Bericht zufolge bei Offerten in Höhe von 70 bis 80 Millionen hart bleiben.

Für den FC Bayern sind das schlechte Nachrichten, denn die Münchner haben beide Spieler übereinstimmenden Berichten zufolge zumindest auf ihrer erweiterten Wunschliste. Das "Preis-Problem" ist dabei schon länger bekannt. Diskutiert wurde daher zwischenzeitlich auch über mögliche Tauschgeschäfte, in deren Folge Spieler wie Joshua Kimmich oder auch Kingsley Coman zu Barca gehen könnten.