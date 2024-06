Insider erwartet Wirtz-Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/Marc Schueler

Landet Florian Wirtz (r.) beim FC Bayern?

Dass der FC Bayern ein grundlegendes Interesse an Florian Wirtz von Bayer Leverkusen hegt, steht außer Frage. Ebenso allerdings, dass der Weg zu einem Deal ein steiniger werden dürfte. Ein Experte rechnet den Münchnern dennoch sehr gute Chancen aus.

"Das ist eine gemeine Frage. Ich fühle mich sehr wohl in Leverkusen. Ich bin gespannt, was in der Zukunft auf mich zukommt", reagierte Florian Wirtz unlängst auf einer DFB-Pressekonferenz, auf der der 21-Jährige gemeinsam mit Jamal Musiala vom FC Bayern Rede und Antwort stand, auf die Frage, ob auch seine Zukunft beim FC Bayern liege.

Worte, die alles andere als ein Dementi beherbergen, zumal Wirtz nachschob: "Mich würde es freuen, wenn ich bald mal mehr Zeit mit Jamal auf dem Platz verbringen könnte."

Zu den harten Fakten gehört allerdings auch, dass der Vertrag des Mittelfeldspieler bei der Werkself erst 2027 ausläuft, Bayer wohl ohnehin nur gesprächsbereit ist, wenn eine Ablösesumme jenseits der 100 Millionen Euro aufgeboten wird.

Und dennoch zeigt sich "Bild"-Fußballchef und Bayern-Insider Christian Falk im "Daily Briefing" von Transfer-Experte Fabrizio Romano sehr zuversichtlich, dass Wirtz künftig in München aufschlagen wird.

Stars des FC Bayern locken Wirtz

In "nicht allzu ferner Zukunft" könnte Wirtz sich dem FC Bayern anschließen, urteilt Falk. Der deutsche Rekordmeister sei "sehr, sehr interessiert". Zwar deute alles darauf hin, dass Wirt 2024/25 die Fußballschuhe weiterhin in Leverkusen schnüren wird, im Sommer 2025 wäre eine Luftveränderung allerdings keine Überraschung.

Unterstützung bekommt der FC Bayern demnach von den eigenen Spielern, die angeblich versuchen, Wirtz aktiv von einem Wechsel zu überzeugen. Laut Falk handelt es sich dabei explizit nicht nur um Musiala.

Sollten die Münchner übrigens keine Einigung mit Wirtz und Bayer erzielen können, nennt Falk mit Real Madrid einen weiteren Klub, der ein Auge auf den deutschen Youngster geworfen haben soll.