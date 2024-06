Adeyemi im Fokus von Juventus Turin

IMAGO/Revierfoto

Karim Adeyemi vom BVB soll in den Fokus von Juventus Turin geraten sein

Im Sommer 2022 überwies Borussia Dortmund satte 30 Millionen Euro an RB Salzburg und sicherte sich so die Dienste von Karim Adeyemi. Nach nunmehr zwei Spielzeiten im BVB-Dress zeichnen sich zwei Dinge ab: Adeyemi verfügt grundsätzlich über ein herausragendes Repertoire, der 22-Jährige bringt die PS allerdings viel zu selten auf den Rasen. Kein Wunder, dass immer wieder Gerüchte um einen Verkauf kursieren. Nun soll Juventus Turin die Fühler nach dem Offensivspieler ausstrecken.

34 Pflichtspiele bestritt Karim Adeyemi 2023/24 für den BVB, erzielte dabei unter anderem wichtige Tore gegen den FC Bayern, Paris Saint-Germain oder die AC Mailand - und dennoch lässt die Ausbeute des Flügelflitzers zu wünschen übrig. Zu oft stand Adeyemi nur kurz auf dem Platz, zu häufig blieb er blass. Bei Juventus Turin soll man sich davon nicht abschrecken lassen.

Juves neuer Coach Thiago Motta soll dem Klub mitgeteilt haben, dass er neue und vor allem schnelle Kräfte für die offensiven Außen der alten Dame benötige. Das berichtet die "Gazetta dello Sport". In den Fokus sind demnach Jadon Sancho (zuletzt von Manchester United an den BVB verliehen), Mason Greenwood (zuletzt von Manchester United an Getafe verliehen) und eben Adeyemi gerückt.

Besonders interessant soll der Poker um Adeyemi für Juve sein, da der BVB wiederum Interesse an zwei Spielern der Bianconeri zeigen soll: Matías Soulé und Dean Huijsen. Beide waren zuletzt an die Konkurrenz verliehen.

BVB wiederum an Juve-Verteidiger interessiert

Laut dem Bericht erwartet Juve, dass vor allem Sancho, den der BVB obendrein nur zu gerne halten würde und dafür Geld benötigt, ohnehin zu teuer ist. Unter 30 Millionen Euro soll Adeyemi (Vertrag bis 2027) zwar auch nicht zu bekommen sein, vor allem Dortmunds Interesse an Abwehr-Talent Huijsen soll jedoch enorm sein und die Gespräche erleichtern.

Wie konkret Huijsen in einen möglichen Adeyemi-Deal einfließen soll, lässt die "Gazetta dello Sport" offen, dafür liefert der Bericht weitere Argeumente für einen konkreten Vorstoß bei Adeyemi. Das Gehalt des gebürtigen Münchners sei eher auf Juventus-Niveau, als das anderer namhafterer Kandidaten, zudem überzeuge der viermalige deutsche Nationalspieler mit seiner enormen Flexibilität auf den Offensivpositionen.

Ende Mai betonte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl allerdings, Adeyemi stehe schlicht nicht zum Verkauf.