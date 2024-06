Pikante Pavard-Aussage zum Abschied vom FC Bayern

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Benjamin Pavard verließ den FC Bayern im vergangenen Sommer Richtung Mailand

Er hat es wieder getan: Auch 2023/2024 hat Benjamin Pavard seine schier unfassbare Titelserie fortgesetzt. Nach seinem Abgang vom FC Bayern wurde der Verteidiger mit Inter Mailand direkt Meister, während der deutsche Serienchampion in seiner Abwesenheit entthront wurde. Nun hat er noch einmal begründet, wieso er aus München weg wollte.

Mit 28 Jahren auf dem Buckel hat Benjamin Pavard nahezu alles gewonnen, was ein Profifußballer gewinnen kann. Weltmeister mit Frankreich, Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern, nationaler Meister in Deutschland und Italien - der Abwehrspieler ist ein echter Titelsammler.

Dass man Pavard im Vorjahr überhaupt für 30 Millionen Euro zu Inter Mailand ziehen ließ, wurde im Umfeld des FC Bayern später noch kontrovers diskutiert. Denn: So zuverlässig wie der Rechtsfuß waren die neuen Defensivleute des Bundesligisten nicht.

Wie wichtig Pavard für die Nerazzurri in der abgelaufenen Spielzeit war, zeigt ein Blick in die Statistik. Obwohl er nur 23 Serie-A-Begegnungen absolvierte, hatte der Nationalspieler entscheidenden Anteil an der Meisterschaft. Gerade einmal 14 Gegentreffer kassierte Inter, wenn der Franzose auf dem Platz stand.

Abgang vom FC Bayern auch aus Positionsgründen

In Mailand durfte Pavard stets auf seiner Lieblingsposition im Abwehrzentrum ran. Dies war ein Hauptgrund für seinen Wechselwunsch im letzten Jahr, wie er im Interview mit dem Magazin "GQ" jetzt noch einmal bestätigte.

"Im Laufe meiner Karriere habe ich häufig als Rechtsverteidiger gespielt, aber ich wollte mich als Innenverteidiger in einer Dreier-Abwehrkette ausprobieren", verriet der 28-Jährige.

Pavard ergänzte: "Ich habe darin eine gute Möglichkeit gesehen, meinen Wert zum Ausdruck zu bringen." Ebenjenen Wert fühlte der EM-Teilnehmer an der Säbener Straße wohl nicht immer angemessen gewürdigt.

Schließlich sei er "zu Inter gekommen, um Trophäen zu gewinnen" - ein Plan, der sofort aufgegangen ist.

"Mailand ist mein Zuhause geworden. Es ist eine Stadt, die den Fußball atmet", schwärmte Pavard. Bei Inter hat der ehemalige Bayern-Profi bis 2028 unterschrieben.