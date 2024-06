VfB-Stürmerstar Guirassy will "zu 90 Prozent" zum BVB

IMAGO/Laci Perenyi

Serhou Guirassy könnte bald für den BVB auflaufen

Die Personalie Serhou Guirassy wird dieser Tage beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart offensichtlich immer heißer. Mehrmals in der Woche gibt es derzeit neue Wasserstandsmeldungen zu dem Torjäger, der vor allem von Konkurrent Borussia Dortmund intensiv umworben werden soll.

Nachdem es zum Wochenstart in einem "Sky"-Bericht noch hieß, dass der Transferpoker um den 28-Jährigen völlig offen sei, legten sich die "Ruhr Nachrichten" am Dienstag schon deutlich präziser fest.

Laut dem Zeitungsbericht soll sich Serhou Guirassy mittlerweile nämlich schon "zu 90 Prozent" sicher sein, dass er zu Borussia Dortmund wechseln wolle. Diese Einschätzung wollen die "Ruhr Nachrichten" aus dem Umfeld des Torjägers erfahren haben.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano weiter berichtet, soll beim BVB der klare Wille darüber herrschen, dass Guirassy in diesem Sommer unbedingt verpflichtet werden soll.

Der Angreifer hatte mit 28 Saisontoren in 28 Bundesliga-Partien eine überragende Spielzeit gespielt und hatte somit großen Anteil an der Stuttgarter Vizemeisterschaft in 2023/2024. Auch gegen den BVB hatte sich Guirassy in der letzten Saison besonders treffsicher gezeigt und in allen drei Pflichtspielen gegen die Dortmunder für seinen VfB getroffen.

BVB und mehrere England-Klubs wohl an Guirassy dran

Längst sollen die Westfalen dem Stuttgarter Stürmerstar ein Vertragsangebot unterbreitet haben. Guirassy müsse nun für sich abwägen und entscheiden, ob er die Offerte aus Dortmund annehmen werde oder nicht.

Dem VfB Stuttgart selbst sind in den Verhandlungen über die Guirassy-Zukunft weitestgehend die Hände gebunden. Bekanntermaßen besitzt der Guineer eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 datierten Vertrag bei den Schwaben, wonach er den Klub in diesem Sommer für rund 18 Millionen Euro Ablöse verlassen kann.

Neben dem BVB soll es auch noch mehrere Interessenten aus der englischen Premier League für den VfB-Knipser geben, der seit Sommer 2022 für die Stuttgarter in der Bundesliga stürmt.