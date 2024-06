FC Bayern schließt Transfer von Nationalspieler aus

IMAGO/Roger Petzsche

Der FC Bayern sieht offenbar von einer Verpflichtung von Chris Führich (r.) ab

In Hiroki Ito hat der FC Bayern zur nächsten Saison bereits einen Leistungsträger des VfB Stuttgart verpflichtet, weitere wurden rund um die Säbener Straße heiß gehandelt. Inzwischen ist man in Sachen Kaderplanung in München aber offenbar einen Schritt weiter.

Der FC Bayern sieht von einer Verpflichtung von Nationalspieler Chris Führich ab, wie es in der neuesten Ausgabe der "Sport Bild" heißt. Der 26-Jährige wurde zwar von den Münchnern genauer unter die Lupe genommen, ein Transfer in diesem Sommer werde intern allerdings inzwischen ausgeschlossen, heißt es.

Führich hatte in der vergangenen Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und sich so auch für den deutschen Kader für die Europameisterschaft empfohlen. In der vergangenen Bundesliga-Saison stand er in allen 34 Partien auf dem Rasen und konnte acht Tore sowie sieben Vorlagen liefern.

Zur Belohnung hatten die Kaderplaner des VfB Stuttgart bereits im vergangenen Februar gehandelt und dem Linksaußen einen neuen Vertrag unterbreitet. Sein Arbeitspapier im Ländle ist seither bis 2028 datiert, enthält dafür aber eine Ausstiegsklausel.

Ausstiegsklausel für Chris Führich beim VfB Stuttgart nun höher

Diese soll sich nach Angaben von "Sky" zuletzt noch einmal verändert haben, da eine Klausel aktiv wurde. Da es Chris Führich in den EM-Kader geschafft hat, müsste ein interessierter Klub nun eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro an den VfB Stuttgart zahlen. Zuvor sollen es 18 Millionen Euro gewesen sein.

Führich selbst kann sich laut eigener Aussage einen Verbleib beim deutschen Vizemeister vorstellen. "Das, was wir erreicht haben, ist etwas ganz Besonderes für den Verein und für die Fans. Natürlich, warum sollte es nicht vorstellbar sein", entgegnete er auf eine Frage von "Sky", ob ein Verbleib im Ländle möglich sei.

Chris Führich hat einst in den Nachwuchsabteilungen von Schalke 04, Borussia Dortmund, VfL Bochum und Rot-Weiss Oberhausen gespielt, anschließend zog es ihn zum 1. FC Köln, zurück zum BVB sowie zum SC Paderborn. Im Sommer 2021 wechselte er zu den Schwaben.