Krösche verrät Eintrachts Taktikpläne

IMAGO/Revierfoto

Markus Krösche ist Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt agierte in der abgelaufenen Spielzeit häufig mit einer Dreierkette in der Defensive, switchte aber auch mehrfach auf die Viererkette um. Die taktische Flexibilität war in der Rückschau Fluch und Segen zugleich für die Hessen, die immer wieder mit inkonstanten Leistungen auffielen. Für das neue Spieljahr könnte sich das ändern.

Sportvorstand Markus Krösche hat im Gespräch mit dem "kicker" ausgeplaudert, dass es in taktischer Hinsicht ein Umdenken beim Tabellensechsten geben könnte, welches zu mehr Kontinuität führen soll.

"Wir wollen künftig regelmäßig mit einer Viererkette spielen. Unser Ziel ist, einen offensiven Spieler mehr auf dem Feld zu haben", meinte der SGE-Boss, der seit drei Jahren für die Kaderplanung bei den Adlerträgern die Hauptverantwortung trägt.

Der 43-Jährige zeigte sich zuversichtlich, dass der aktuelle Kader der Eintracht bereits genug Alternativen hat, um die Innenverteidiger-Positionen in der präferierten Viererkette zu bekleiden: "Mit Willian Pacho, Robin Koch und Aurele Amenda verfügen wir über gute Innenverteidiger, die das spielen können."

Krösche verrät: "Priorität hat die Position im zentralen Mittelfeld"

Mit Blick auf die weiteren Positionen im Kader sieht Krösche hingegen durchaus noch Handlungsbedarf. Allerdings warnte er auch vor unnötigem Aktionismus auf dem Transfermarkt und gewährte einen Blick in die Planungen bei der SGE.

"Der Kader darf nicht zu groß werden. Wir können nicht auf jeder Position Wasser gegen Feuer versichern. Aber falls es einen Spieler geben sollte, der uns sofort weiterbringt und auf ein anderes Level hebt, werden wir uns sicherlich damit beschäftigen. Priorität hat die Position im zentralen Mittelfeld", so Krösche. Hierbei galt zuletzt vor allem Nationalspieler Pascal Groß von Brighton & Hove Albion als vermeintliche Wunschlösung in der Main-Metropole.

Eintracht Frankfurt hat die vergangene Bundesliga-Saison als Tabellensechster abgeschlossen und damit den Einzug in die Europa League geschafft.