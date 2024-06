FC Bayern droht Konkurrenz - Boris Becker schaltet sich ein

IMAGO/Sebastian Frej

Michael Olise wird beim FC Bayern gehandelt

In den Transfer-Poker um Michael Olise von Crystal Palace soll auch der FC Bayern involviert sein. Allerdings droht dem deutschen Rekordmeister große Konkurrenz beim französischen Premier-League-Profi. Sogar Tennis-Legende Boris Becker schaltet sich ein.

Der 56-Jährige wendete sich am Mittwoch via X (vormals Twitter) an den neuen Münchner Cheftrainer Vincent Kompany. "Bitte sprich mit Michael Olise! Der FC Bayern würde sehr davon profitieren", schrieb Becker, der ein großer Fan des deutschen Rekordmeisters ist.

Anlass seines Plädoyers war ein Post des italienischen Transfer-Gurus Fabrizio Romano, in dem dieser Auskunft über den aktuellen Stand der Dinge bei Olise gab.

Demnach versuche Crystal Palace, den 22-Jährigen mit einer Gehaltserhöhung sowie der Vereinbarung einer neuen Ausstiegsklausel für 2025 zum Bleiben zu bewegen. Gleichzeitig sei der FC Chelsea zuversichtlich, sich mit Olise auf einen Wechsel innerhalb Londons verständigen zu können - ein Szenario, das Becker mit Blick auf seinen Lieblingsverein anscheinend Sorgen bereitet.

Große Konkurrenz für den FC Bayern

Die Gemengelage bei Olise ist durchaus kompliziert: Zwar enthält auch der aktuelle Vertrag des 22-Jährigen bei Crystal Palace eine Ausstiegsklausel über angeblich rund 71 Millionen Euro. Anders als üblich müssen "The Athletic" zufolge mögliche Interessenten sich für Verhandlungen mit dem Flügelspieler aber erst grünes Licht von der Vereinsführung geben lassen. Diese Hürde hat laut Romano bisher neben Chelsea und Liga-Konkurrent Newcastle United auch der FC Bayern genommen.

Allerdings droht den Münchnern offenbar noch mehr Konkurrenz im Rennen um Olise. Laut "foootballtransfers.com" bemüht sich auch der FC Liverpool um den begehrten Akteur. Manchester United wird ebenfalls Interesse nachgesagt.

Boris Beckers Hinweis könnte bei Kompany übrigens durchaus auf offene Ohren stoßen: Dem 38 Jahre alten Belgier wird nachgesagt, ein großer Bewunderer Olises zu sein.