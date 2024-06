Trotz Ancelotti-Absage: Bayern beobachtet Real-Juwel weiter

IMAGO/Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport

Arda Güler steht offenbar auch beim FC Bayern auf der Liste

Für die Türkei legte Arda Güler im ersten Gruppenspiel der Fußball-EM 2024 sensationell los. Beim 3:1-Sieg gegen Georgien waren offenbar auch die Scouts zahlreicher Top-Klubs anwesend. Auch der FC Bayern soll das Juwel von Real Madrid weiter im Blick haben, obwohl Carlo Ancelotti zuletzt betonte, dass der 19-Jährige fest eingeplant ist.

"Arda wird sehr wichtig für uns sein in der Zukunft, er hat mehr Tore geschossen als Minuten gespielt", stellte Real-Coach Carlo Ancelotti bereits auf der Pressekonferenz nach dem vorletzten LaLiga-Spieltag Mitte Mai klar. Sechs Treffer hatte Güler in der abgelaufenen Saison erzielt. Dafür benötigte der 19-Jährige gerade einmal zehn Ligaspiele.

Seit geraumer Zeit machen Gerüchte die Runde, wonach zahlreiche Top-Klubs trotz der deutlichen Ancelotti-Ansage Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeld-Talents zeigen. Auch der FC Bayern und Borussia Dortmund sollen die Entwicklungen rund um den achtfachen Nationalspieler genau im Auge behalten.

FC Bayern beobachten Arda Güler im Stadion

Insbesondere der deutsche Rekordmeister scheint es mit seinem Interesse an Güler ernst zu meinen. "Caught Offside" berichtet, dass Scouts der Münchner beim Spiel der Europameisterschaft 2024 zwischen Georgien und der Türkei zu Gast waren, um den Kreativspieler vor Ort unter die Lupe zu nehmen.

Auch Mitarbeiter von Manchester City, Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Arsenal und FC Liverpool waren demnach im Dortmunder Westfalenstadion zu Gast. Zu sehen bekamen sie einen Güler in absoluter Top-Form. Der offensive Mittelfeldakteur glänzte mit einem Traumtor zum zwischenzeitlichen 2:1. Für seine blitzsaubere Leistung bekam das Supertalent dann auch noch die Auszeichnung zum "Man of the Match".

Sollte Güler bei dem EM-Turnier so weiterspielen, dann dürften die Chancen des FC Bayern auf eine Verpflichtung des Türken nicht gerade steigen.