Medien: Großes Trainer-Wechselspiel auf Schalke

IMAGO/RHR-FOTO

Sydney Sam: Erst Spieler, jetzt Trainer beim FC Schalke 04

Wenn am Montag beim FC Schalke 04 der Trainingsstart ansteht, dann werden den Fans im Trainer-Stab wohl einige neue Gesichter geboten. Entsprechende Gerüchte hat der vereinsnahe "Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann nun bestätigt.

Anhänger des FC Schalke 04 dürfen sich offenbar über ein Comeback eines früheren Bundesliga-Profis freuen. Denn wie der X-Account (ehemals Twitter) "@KnappenFeed" postete, steht beim Zweitligisten ein großes Update im Trainer-Stab an. Zu diesem gehört unter anderem Sidney Sam, der neuer Co-Trainer werden soll.

Sam stand zwischen 2014 und 2017 beim FC Schalke 04 unter Vertrag, war allerdings zwischenzeitlich auch an Darmstadt 98 ausgeliehen. Insgesamt kam der Rechtsaußen auf 22 Pflichtspiele im Profi-Kader (eine Vorlage) sowie zwölf Einsätze in der Zweitvertretung des Revierklubs (drei Tore, zwei Assists).

Nun also soll Sam mithelfen, den Traum vom Wiederaufstieg klarzumachen, die Personalie wurde vom für gewöhnlich in Schalke-Fragen bestens informierten "Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann ebenfalls bei X bestätigt. Die für den Trainer-Stab herumgeisternden Namen "passen soweit", schrieb dieser auf der Plattform.

Neben Neu-Co-Trainer Sam, der wohl an die Stelle von Mike Büskens tritt, der nicht mehr weitermachen durfte, nannte "@KnappenFeed" noch Lorenz Kutscha-Lissberg, der als neuer Spiel-Analyst angestellt werden soll. Als solcher und als Leiter der Scoutingabteilung war Kutscha-Lissberg bis zuletzt bei Austria Wien tätig, wo sein Vertrag am Ende des Monats ausläuft. Der Österreicher ist 27 Jahre alt und war vor einigen Jahren schon Trainer im Nachwuchs des Wiener SC sowie später bei Austria.

FC Schalke 04: Vertragslaufzeiten noch unklar

Als Dritter im Bunde soll wohl Stephan Loboué in Gelsenkirchen anheuern. Der ehemalige Keeper, der in Deutschland vor allem in der 2. Bundesliga und 3. Liga auf sich aufmerksam machte, soll neuer Torwarttrainer beim FC Schalke 04 werden.

Diese Funktion hatte der 42-Jährige bis vor Kurzem in Marokko bei Raja Casablanca inne. Beim Zweitligisten ersetzt er nahtlos den entlassenen Simon Henzler.

Wie lange das Trio bei S04 unterschreibt, wurde bislang nicht enthüllt.