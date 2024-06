Fix! Bayern-Juwel wechselt zur Bundesliga-Konkurrenz

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Paul Wanner wird vom FC Bayern erneut verliehen

Nach seiner erfolgreichen Leihe in die 2. Bundesliga zum SV Elversberg kehrt Top-Talent Paul Wanner nicht zum FC Bayern zurück. Am Montag teilte der deutsche Rekordmeister mit, dass der 18-Jährige in der Saison 2024/2025 vorübergehend für einen Liga-Konkurrenten auflaufen wird.

Zahlreiche Klubs aus dem In- und Ausland sollen sich zuletzt um Paul Wanner bemüht haben, den Zuschlag sicherte sich nun der 1. FC Heidenheim. Der deutsche Juniorennationalspieler wird für ein Jahr an den Conference-League-Teilnehmer verliehen.

"Paul Wanner entwickelt sich kontinuierlich weiter, ist bei Elversberg auf viele Einsatzzeiten gekommen, hat Tore und Vorlagen gemacht und ist bereit für das nächste Level. Jetzt lautet das Ziel, sich dauerhaft das Niveau in der Ersten Liga anzueignen", kommentierte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund den Wechsel.

In Heidenheim habe Wanner "alle Möglichkeiten, einen weiteren großen Schritt zu machen, zumal der Club im Rahmen der Conference League auch international vertreten ist", ergänzte der Österreicher. Man sei "sehr zufrieden, wie er seinen Weg geht" und werde ihn "weiter eng begleiten".

Aus Elversberg bringt Wanner die Erfahrung aus 28 Zweitliga-Einsätzen mit. Immerhin sechs Tore und drei Vorlagen sammelte der Spielmacher in dieser Zeit.

FC Bayern: Paul Wanner brennt auf "neue Herausforderung"

Beim FC Bayern durchlief Wanner seit der U14 sämtliche Nachwuchsmannschaften und feierte im Januar 2022 als bisher jüngster Akteur der Vereinsgeschichte sein Bundesliga-Debüt.

In Heidenheim will der Youngster seine positive Entwicklung fortsetzen. "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und werde alles dafür geben, um mit dem FCH den erneuten Klassenhalt zu erreichen. Ich glaube, dass der Schritt in die Bundesliga jetzt zur richtigen Zeit für mich kommt und bedanke mich beim FC Bayern und beim FCH für die Chance, das jetzt beweisen zu können", so Wanner.

Heidenheims Vorstandsboss Holger Sanwald schwärmte: "Paul ist ein noch sehr junger, aber außergewöhnlich talentierter Offensivspieler mit einem enormen Entwicklungspotential. In der vergangenen Saison war er in der zweiten Liga bereits Leistungsträger in Elversberg und hat damit weiter auf sich aufmerksam gemacht."

Neben Heidenheim sollen auch der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Werder Bremen Interesse an Wanner gezeigt haben. Sie alle wollten jedoch eine Kaufoption - dies lehnte der FC Bayern allerdings ab.