BVB kassiert Korb von Sancho-Ersatz

IMAGO/Box to Box Pictures/Tom Bode

Yankuba Minteh wechselt wohl nicht zum BVB

Borussia Dortmund muss auf dem Transfermarkt wohl einen Rückschlag verkraften. Von einem möglichen Ersatzmann für Jadon Sancho hat der BVB offenbar einen Korb kassiert.

In der vergangen Woche hatte "Sky" berichtet, dass Yankuba Minteh das Interesse des BVB geweckt hat. Demnach steht der Flügelstürmer auf dem Zettel der Dortmunder.

Der 19-Jährige war in der vergangenen Saison von Newcastle United zu Feyenoord in die Niederlande verliehen. Dort überzeugte der Gambier mit zehn Toren und sechs Vorlagen in 27 Ligaspielen.

Obwohl der Vertrag von Minteh bei Newcastle noch langfristig bis 2028 datiert ist, wollen die Magpies den Spieler im Sommer verkaufen.

Transfer-Experte Fabrizio Romano will den neuen Arbeitgeber des Youngsters bereits kennen. Demnach zieht es Minteh zum Premier-League-Konkurrenten FC Everton. Seinen Wechselwunsch habe er bereits bei den Newcastle-Verantwortlichen hinterlegt.

Damit würde der BVB wohl leer ausgehen. Auch Olympique Marseille und die AS Rom wurden gehandelt.

Mintehs Berater Shola Ameobi hatte zuletzt verraten, dass man sich bereits mit einem Klub auf einen Wechsel geeinigt hat. "Es stimmt, dass Newcastle bereit ist, den Spieler zu verkaufen, wenn sie ein gutes Angebot erhalten", sagte er gegenüber "Newcastle Chronicle".

"Ich kann keine Vereine bestätigen, die mit uns in Kontakt stehen. Mit einem der Vereine haben wir uns geeinigt. Der Rest liegt jetzt bei Newcastle", so der Agent weiter.

Als Ablöse wurden zuletzt 47 Millionen Euro gehandelt.

Matías Soulé beim BVB gehandelt

Neben Minteh wurde zuletzt auch über Matías Soulé als möglicher Ersatz für Jadon Sancho, der wohl nicht gehalten werden kann, spekuliert. Der Rechtsaußen steht noch bis Ende Juni 2026 bei Juventus unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an Frosinone Calcio verliehen.

Laut Romano müsste der BVB allerdings 40 Millionen Euro auf den Tisch legen, um Soulé aus Turin loszueisen.