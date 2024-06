Mio.-Deal? Schalke will 20-Tore-Mann - Transfer bestätigt

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Gennaro Tutino soll das Interesse des FC Schalke 04 geweckt haben

Obwohl der FC Schalke 04 mit Assan Ouédraogo (für ca. 10 Millionen Euro zu RB Leipzig), Keke Topp (für ca. 2 Millionen Euro zu Werder Bremen) und Marius Müller (für ca. 1,5 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg) Einnahmen von rund 13,5 Millionen Euro erzielte, werden große Investitionen in den Kader ausbleiben. Für einen italienischen Torjäger soll der Zweitligist nun aber bereit sein, doch etwas tiefer in die leeren Taschen zu greifen.

Der FC Schalke 04 soll im Poker um den italienischen Goalgetter Gennaro Tutino mitmischen. Das berichtet Transfer-Insider Alfredo Pedullà. Demnach sollen auch Sampdoria Genua, US Salernitana und der FC Venedig ein Auge auf den 27-Jährigen geworfen haben.

Dass großes Interesse an Tutino bestehen soll, ist wenig verwunderlich. 2023/24 überzeugte der Mittelstürmer mit 20 Toren und drei Vorlagen in der italienischen Serie B, wo er bei Cosenza Calcio unter Vertrag steht. Ursprünglich vom Erstligisten Parma Calcio an Cosenza verliehen, wechselt Tutino für rund 2,5 Millionen Euro im Sommer fest zu Cosenza. Dass er seinen Weg dort dann fortsetzen wird, muss man laut Pedullà aber infrage stellen.

Offen lässt der Experte, wie hoch die Ablöse für Tutino ausfallen müsste. Allerdings endet der neue Vertrag bei Cosenza erst 2026, der Klub soll sich zudem die Option auf ein weiteres Jahr gesichert haben. Nimmt man dann die von Cosenza investierten 2,5 Millionen Euro als Grundlage, ist davon auszugehen, dass wohl mindestens die doppelte Summe den Besitzer wechseln muss. Für Schalke eine vermeintlich zu hohe Hürde.

Youngster verlässt den FC Schalke 04

Feststeht derweil, dass mit Niklas Castelle ein Sturm-Talent dem S04 den Rücken kehrt. Der 21-Jährige, der im Januar 2024 sein Profidebüt feierte, schließt sich Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm an. Das gaben die Klubs am Montag bekannt.

Castelle unterschreibt in Ulm einen Vertrag bis Ende Juni 2027 und wird bei den Spatzen Rückennummer 44 tragen.

Ob S04 eine Ablöse kassiert, ist nicht bekannt. Castelles Kontrakt war noch bis Sommer 2025 gültig.