Deutliche Kritik von BVB-Coach Sahin: "Ein großer Fehler"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Nuri Sahin ist neuer Cheftrainer des BVB

Am Samstagabend traf die Türkei im Rahmen der EM-Vorrunde in Dortmund auf Portugal - und kassierte unter den Augen von Borussia Dortmunds neuem Chefcoach Nuri Sahin eine bittere 0:3-Packung. Vor der Partie äußerte der BVB-Übungsleiter deutliche Kritik an einer Entscheidung des türkischen Nationaltrainers Vincenzo Montella.

Die türkische EM-Euphorie hat am Samstagabend bei der 0:3-Pleite gegen Portugal einen empfindlichen Dämpfer erlitten. Für Verwunderung sorgte, dass Arda Güler nach seinem Glanzauftritt beim 3:1-Erfolg gegen Georgien zum Auftakt erst 20 Minuten vor Abpfiff auf den Rasen des Westfalenstadions gelassen wurde.

Türkei-Trainer Vincenzo Montella erklärte, der 19-Jährige von Real Madrid sei "sehr erschöpft " gewesen und habe deshalb nicht in der Startelf gestanden. "Wir werden Arda Güler später im Turnier noch brauchen, der Trainer geht kein Risiko ein", führte er fort.

Kritik für Gülers Ausbootung muss Montella aber dennoch über sich ergehen lassen.

BVB-Trainer Nuri Sahin wird deutlich: "Ein großer Fehler"

Auch der neue BVB-Trainer Nuri Sahin bemängelte Gülers Fehlen in der Anfangsformation. "Es ist ein großer Fehler, dass Arda nicht spielt", wurde der ehemalige türkische Nationalspieler gegenüber dem TV-Sender "TRT Spor" vor der Partie deutlich. Der Nachfolger von Edin Terzic verfolgte den Auftritt seines Heimatlandes an der Seite von Halil Altintop auf der Tribüne.

Ob Güler beim letzten Gruppenspiel gegen Tschechien beginnt, bleibt abzuwarten. Mit drei Punkten liegt die Türkei aktuell auf Platz drei der EM-Gruppe F. Mit einem Sieg oder Unentschieden hätte Montellas Team das Achtelfinale sicher. Nur bei einer Niederlage wäre am Bosporus noch Zittern angesagt.

Wie wichtig Güler für die Türkei ist, zeigte sich gegen Portugal. Ohne den Mittelfeldakteur, der immer wieder auch beim FC Bayern und beim BVB gehandelt wurde, wirkte die Montella-Truppe weitgehend ideenlos. Die portugiesische Abwehr hatte mit dem statischen Offensivspiel der Türkei überhaupt keine Probleme.