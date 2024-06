Hier läuft die Fußball-EM am Dienstag live im TV und Stream

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Jude Bellingham spielt mit seinen Engländern gegen Slowenien

Am Dienstag (25. Juni 2024) stehen bei der Fußball-EM 2024 die nächsten Entscheidungen an. In gleich zwei Gruppen wird sich am Abend entscheiden, wer ins Achtelfinale der EURO einziehen und für den das Turnier beendet sein wird. Wo laufen die vier Partien in den Gruppen C und D am Dienstag live im Fernsehen und Stream?

Ab 18:00 Uhr stehen zunächst in der Hammergruppe D die Entscheidungen an. Entschieden ist bislang lediglich, dass der Tabellenletzte Polen definitiv ausgeschieden ist. Auch ein Sieg gegen die Franzosen würde daran nichts mehr ändern.

Die Niederlande und Österreich duellieren sich im direkten Vergleich hingegen um das Weiterkommen. Wer dieses Spiel gewinnt, steht sicher in der nächsten Runde. Der Verlierer muss noch zittern und scheidet unter Umständen als Gruppendritter aus.

In der Gruppe C ist ab 21:00 Uhr noch alles möglich. Selbst der bisherige Tabellenletzte Serbien könnte mit einem Sieg gegen Dänemark noch weiterkommen, auch Slowenien hat die Qualifikation für das Achtelfinale im Komplementärspiel gegen England noch in der eigenen Hand. Hochspannung ist hier garantiert, zumal der Zweite in der Gruppe C der nächste Gegner der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft sein wird.

Hier werden die EM-Spiele am Dienstag live im TV und Stream gezeigt

Frankreich gegen Polen: Anpfiff im EM-Stadion in Dortmund ist um 18:00 Uhr, live zu sehen im kostenpflichtigen Fernsehen und Stream bei MagentaTV*. Die Vorberichterstattung beginnt um 17:30 Uhr. Außerdem läuft die Partie frei empfangbar im ZDF und unter sportstudio.de. Im Zweiten beginnt die Live-Übertragung bereits um 17:05 Uhr. Kathrin Müller-Hohenstein wird durch das Programm führen, ihr steht das Experten-Trio Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp zur Seite. Kommentieren wird Martin Schneider.

Niederlande gegen Österreich : Anpfiff im EM-Stadion in Berlin ist zeitgleich um 18:00 Uhr, live zu sehen im Free-TV bei RTL sowie auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform RTL+ *. Die Live-Berichterstattung startet um 17:00 Uhr. Laura Papendick und Lothar Matthäus melden sich aus dem Stadion, kommentieren wird Wolff-Christoph Fuss. Außerdem wird diese Partie auch im kostenpflichtigen Fernsehen und Stream bei MagentaTV * übertragen.

England gegen Slowenien : Anpfiff im EM-Stadion in Köln ist um 21:00 Uhr, live zu sehen im kostenpflichtigen Fernsehen und Stream bei MagentaTV *. Die Vorberichterstattung beginnt um 20:30 Uhr. Außerdem läuft die Partie frei empfangbar im ZDF und unter sportstudio.de . Im Zweiten beginnt die Live-Übertragung bereits um 20:15 Uhr. Kathrin Müller-Hohenstein wird durch das Programm führen, ihr steht das Experten-Trio Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp zur Seite. Kommentieren wird Claudia Neumann.

Dänemark gegen Serbien: Anpfiff im EM-Stadion in München ist zeitgleich um 21:00 Uhr, live zu sehen im kostenpflichtigen Fernsehen und Stream bei MagentaTV*. Die Vorberichterstattung beginnt um 20:30 Uhr.

MagentaTV zeigt alle 51 EM-Begegnungen live, bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es insgesamt 34 Partien zu sehen. RTL zeigt zwölf Spiele der EURO 2024, online auch im kostenpflichtigen Streaming-Angebot von RTL+*.

sport.de bietet zu allen Partien der Europameisterschaft in Deutschland wie gewohnt ausführliche Live-Ticker an.