Flick startet Transfer-Offensive: Bundesliga-Star im Fokus

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Hansi Flick ist neuer Cheftrainer beim FC Barcelona

Mit Hansi Flick hat beim FC Barcelona eine neue Zeitrechnung begonnen. Die Ziele der Katalanen bleiben aber auch unter dem Deutschen unverändert ambitioniert. Vor allem auf dem Transfermarkt will der spanische Spitzenklub mächtig zuschlagen. Große Pläne dafür liegen schon bereit.

Immer mehr deutet darauf hin, dass Hansi Flick den Kader des FC Barcelona zur kommenden Saison auf mehreren wichtigen Positionen umkrempeln wird. Spanischen Medien zufolge laufen die Personalplanungen bei den Katalanen auf Hochtouren. Eine Spieler-Wunschliste wurde geschrieben. Darauf befinden sich große (und teure) Namen.

Wie die Zeitschrift "Sport" berichtet, haben sich die Verantwortlichen unter anderem einen konkreten Plan zurecht gelegt, wie sie Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen loseisen können. Der Niederländer kann die Werkself für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro verlassen. Barca will sein Glück aber zunächst mit einem niedrigeren Angebot versuchen.

So wollen Flick und Co. Bayer Leverkusen überzeugen

Laut "Sport" werden die Spanier den Poker mit einer Offerte in Höhe von 30 Millionen Euro eröffnen. Dazu wollen sie Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro bieten. Probleme in den Verhandlungen erwarte Barca nicht, berichtet die Zeitung von Optimismus bei Flick und Co.

Um die Leverkusener zu überzeugen, könnte "Sport"-Infos zufolge Ansu Fati in den Deal involviert werden. Der 21-jährige Offensivspieler war in der vergangenen Saison an Premier-League-Klub Brighton ausgeliehen und spielt in den Barca-Planungen offensichtlich auch unter dem neuen Trainer keine Rolle.

Barcelona bereitet zweites Angebot für EM-Fahrer vor

Eine ganz entscheidende Rolle soll dagegen Nico Williams von Athletic Bilbao einnehmen. Auch der spanische Nationalspieler steht weit oben auf Barcas Wunschliste. Für den 21-Jährigen liegt ein zweites Angebot angeblich schon in der Schublade.

In einem ersten Versuch hat es der FC Barcelona laut "Sport" mit einem Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro versucht. Nun sollen 55 Millionen Euro auf den Tisch gelegt werden.

Der Plan sieht demnach vor, zunächst 30 Millionen Euro und später die restlichen 25 Millionen zu überweisen. Dazu sollen Bonuszahlungen in Höhe von zehn Millionen Euro sowie Abwehrspieler Iñigo Martínez Teil des Pakets sein.

Kurios: Barca will mehr zahlen als nötig

Kurios: Die Ausstiegsklausel von Williams liegt bei "nur" 58 Millionen Euro. Barca würde demnach insgesamt sogar mehr bezahlen. Der Haken: Laut "Sport" will sich Bilbao nicht auf ein Zahlungsmodell einlassen und besteht auf eine Einmalzahlung der vollen Summe. Das können die Katalanen Stand heute allerdings kaum stemmen.

Sollte der Transfer von Williams nicht zustande kommen, gibt es immerhin schon einen Plan B in der Schublade. Von diesem berichtet die "Mundo Deportivo", die schreibt, dass der 22-jährige Jaden Philogene von Hull City ebenfalls als Neuzugang infrage kommt. In seinem Fall ist ein Leihgeschäft im Gespräch, das selbst die klammen Kassen des FC Barcelona ohne große Probleme zulassen würden.