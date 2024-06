FC Bayern nimmt Palhinha-Alternative ins Visier

IMAGO/Peter De Voecht

Amadou Onana soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Der angepeilte Transfer von João Palhinha vom FC Fulham zum FC Bayern gestaltet sich nach wie vor schwierig. Nun nehmen die Münchner offenbar eine Alternative ins Visier.

Wie die Zeitung "Liverpool Echo" berichtet, denken die Verantwortlichen des FC Bayern darüber nach, von einer Palhinha-Verpflichtung Abstand zu nehmen und ihre Aufmerksamkeit stattdessen auf Amadou Onana vom FC Everton zu lenken.

Der belgische EM-Fahrer sei schließlich günstiger zu haben als Palhinha und auch noch sechs Jahre jünger.

Bayerns neuer Trainer Vincent Kompany gilt als großer Fan von Onana. Dem Bericht zufolge stehen sowohl der Mittelfeldspieler als auch die Toffees einem Wechsel offen gegenüber.

Onana wurde in der Vergangenheit schon öfter beim FC Bayern gehandelt. Da es damals aber hieß, dass Everton 60 bis 70 Millionen Euro fordert, wurden die Gerüchte nicht wirklich konkret. Bei welcher Ablösesumme der Premier-League-Klub in diesem Sommer gesprächsbereit wäre, ist unklar.

Ausgebildet wurde Onana drei Jahre lang in der Jugend der TSG 1899 Hoffenheim. 2020 folgte der ablösefreie Wechsel zum Hamburger SV in die 2. Bundesliga. Nur ein Jahr später verkauften ihn die Rothosen für rund 12,5 Millionen Euro nach Frankreich an OSC Lille. Seit 2022 läuft er für den FC Everton auf.

Gelingt dem FC Bayern der Durchbruch bei Palhinha?

Wunschkandidat des FC Bayern für die Sechserposition ist nach wie vor João Palhinha vom FC Fulham. Immerhin baggern die Münchner jetzt seit einem Jahr am portugiesischen Nationalspieler.

Doch die Verhandlungen gestalten sich schwierig: Bayern will wohl maximal 46 Millionen Euro zahlen. Dieses Angebot wird laut "Bild am Sonntag" auch nicht ewig Bestand haben, da man an der Säbener Straße auf eine schnelle Entscheidung aus England pocht. Diese zeichnet sich derzeit aber nicht ab.

Zuletzt wurde auch Hakan Calhanoglu von Inter Mailand als Palhinha-Alternative gehandelt. Der türkische Nationalspieler stellte allerdings bereits klar, dass er beim amtierenden Meister der Serie A bleiben wird.