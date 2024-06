Die DFB-PK mit Nico Schlotterbeck

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Nico Schlotterbeck wird gegen Dänemark wohl in der Startelf stehen

Die Vorrunde ist überstanden, nun beginnt für die deutsche Nationalmannschaft die heiße Phase der Heim-EM. Am Samstag (21 Uhr) steht das Achtelfinale gegen Dänemark an. Vorab stellt sich BVB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck am Donnerstag den Fragen der Journalisten.

sport.de zeigt die Pressekonferenz des DFB ab 13:15 Uhr im Live-Stream (das Video wird oben im Bildfenster abgespielt).

Hinter der deutschen Nationalmannschaft liegt eine Gruppenphase mit Höhen und Tiefen. Nach dem Traumstart gegen Schottland (5:1) zeigte die Formkurve zwar zuletzt etwas nach unten.

Die Leistungen gegen Ungarn (2:0) und die Schweiz (1:1) dürften im DFB-Camp allerdings kaum ernsthafte Sorge vor dem Duell mit der dänischen Auswahl auslösen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss gleichwohl einige wichtige Entscheidungen treffen. Denn nachdem der Übungsleiter seine Mannschaft bislang dreimal unverändert aufstellte, stehen im Achtelfinale nun erzwungenermaßen Änderungen an.

Schlotterbeck wahrscheinlich in der Startelf

Jonathan Tah fehlt gegen Dänemark aufgrund einer Gelb-Sperre, Antonio Rüdiger musste zudem wegen einer Muskelverletzung mit dem Training pausieren. Auch der Real-Star könnte ausfallen.

Für Schlotterbeck bedeutet dies, dass der erste Startelfeinsatz bei der Heim-EM in greifbarer Nähe ist. Schon gegen die Schweiz hatte der Dortmunder erste Minuten sammeln dürfen. Was erwartet der Abwehrmann im Achtelfinale? Wie bereitet sich Schlotterbeck auf seinen voraussichtlichen Einsatz vor? Und wie stark schätzt man intern den Gegner ein?

Die dänische Mannschaft von Trainer Kaspar Hjulmand hat bislang in allen drei EM-Partien unentschieden gespielt, beachtlich war das 1:1 gegen England.

Gegen Deutschland trat Danish Dynamite zum letzten Mal vor zwölf Jahren bei einem großen Turnier an. Damals gab es im EM-Gruppenspiel einen 2:1-Erfolg für die Deutschen. Lukas Podolski und Lars Bender erzielten die Tore.