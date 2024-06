Rüdiger-Einsatz weiter auf der Kippe

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Fällt Antonio Rüdiger im EM-Achtelfinale aus?

Ein Einsatz von Antonio Rüdiger im EM-Achtelfinale gegen Dänemark wird sich erst "kurz vor dem Spiel" am Samstagabend in Dortmund entscheiden.

Wie der DFB nach dem Geheimtraining der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach mitteilte, befindet sich der Abwehrchef wegen seiner Oberschenkelzerrung weiterhin im "Aufbautraining".

Rüdiger werde von den DFB-Medizinern mehrfach täglich behandelt. An der Übungseinheit der Mannschaft auf dem Gelände in Herzogenaurach konnte der 31-Jährige am Donnerstag noch nicht auf dem Platz teilnehmen. Der Innenverteidiger von Real Madrid habe aber "den nächsten Schritt" zur Genesung gemacht, hieß es.

Rüdiger hatte sich die Muskelverletzung im letzten Gruppenspiel beim 1:1 gegen die Schweiz am vergangenen Sonntag zugezogen. Am Mittwoch hatte er erste Läufe und Übungen im Fitnesszelt der DFB-Auswahl absolviert.

Sollte er für die Partie gegen die Dänen nicht bereit sein, muss Bundestrainer Julian Nagelsmann seine komplette Innenverteidigung umbauen. Rüdigers Nebenmann Jonathan Tah ist nach seiner zweiten Gelben Karte im Turnier gesperrt.

Erste Ersatzleute sind Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton.

Der Dortmunder Schlotterbeck äußerte die Hoffnung, dass es bei Rüdiger mit einem Einsatz "klappt". Größtes Problem könnte eine mentale Barriere sein. "Der Toni kann am besten in seinen Körper reinfühlen. Ich hatte die Verletzung auch schon mal, die ist nicht leicht aus dem Kopf wegzubekommen", sagte der 24-Jährige. "Ich hoffe, dass er es schafft, aber da müssen wir halt bis Samstag warten", ergänzte Schlotterbeck.