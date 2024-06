Bayern-Flirt mit kryptischer Zukunftsaussage

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Joao Palhinha weckt wohl das Interesse des FC Bayern

Der Transfer-Poker um einen möglichen Wechsel von Joao Palhinha zum FC Bayern dauert an. Der Mittelfeldspieler des FC Fulham äußerte sich nun am Rande der portugiesischen Nationalmannschaft kryptisch zu seiner sportlichen Zukunft.

"Was meine Zukunft betrifft, wissen beide Klubs, wo ich in einem Monat sein möchte", sagte Palhinha auf einer Pressekonferenz vor dem EM-Achtelfinale zwischen Portugal und Slowenien (Montag, 21 Uhr).

Er fokussiere sich "auf meine Arbeit mit der Nationalmannschaft und darauf, Geschichte für mein Land zu schreiben", führte der 28-Jährige aus.

Palhinha (Vertrag bis 2028) stand bereits im vergangenen Sommer kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. Doch ein Transfer am damaligen Deadline Day platzte. Nun wollen die Münchner wohl einen weiteren Anlauf unternehmen, um den Routinier vom FC Fulham loszueisen.

FC Bayern offenbar mit Schmerzgrenze

Zuletzt berichtete "Sky", dass der FC Bayern die Höhe des letzten Angebots für Palhinha festgelegt hat. Demnach ist der Rekordmeister bereit für den Deal 45 bis 46 Millionen Euro zu zahlen - mehr nicht. "Das war's, da kommt nichts mehr. Die Bayern haben nicht vor, da noch einmal etwas draufzulegen", sagte Reporter Florian Plettenberg in der Sendung "Transfer Update - die Show".

Ob der FC Fulham dazu bereit ist, Palhinha für diese Summe ziehen zu lassen, bleibt vorerst abzuwarten.

"Bild am Sonntag" schrieb zuletzt, die Verantwortlichen an der Säbener Straße wollten so schnell wie möglich Gewissheit bei Palhinha, um im Falle eines Scheiterns der Gespräche das Werben um andere Transfer-Kandidaten zu intensivieren.

Als Alternativen wurden zuletzt Amadou Onana vom FC Everton, Manuel Ugarte von Paris Saint-Germain oder Hakan Calhanoglu von Inter beim FC Bayern gehandelt. Der türkische Nationalspieler hat sich jedoch bereits zu den Nerazzurri bekannt.