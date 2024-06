Bericht: Neue Gespräche über Haller-Abschied beim BVB

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Sébastien Haller steht beim BVB vor dem Abschied

Bei Borussia Dortmund stehen in diesem Sommer prominente Änderungen in der Offensive bevor. Die Anzeichen für einen BVB-Abschied von Sébastien Haller werden aktuell immer konkreter.

Dem türkischen Journalisten Yagiz Sabuncuoglu zufolge buhlt Besiktas weiterhin intensiv um die Dienste des ivorischen Angreifers. Kürzlich soll ein Treffen zwischen der Klubführung des Istanbuler Vereins und den Haller-Beratern stattgefunden haben.

Der Top-Klub aus der Türkei soll offen dafür sein, den Goalgetters unter Vertrag zu nehmen. Haller selbst habe aber noch keine Entscheidung getroffen.

Schon im Winter sei Besiktas an einer Verpflichtung des Mittelstürmers interessiert gewesen, hatte zuvor die "Sport Bild" geschrieben. Ein Deal kam aber nicht zustande. Damals war von einer möglichen Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro die Rede.

Seitdem haben sich auch andere Klubs im Transferpoker in Stellung gebracht. Die "Bild" berichtete kürzlich, dass der FC Juarez aus der mexikanischen Liga Haller mit einem überaus lukrativen Angebot locke.

BVB kurz vor Guirassy-Verpflichtung

Angeblich ist der Tabellenzwölfte der vergangenen Saison bereit, dem Afrika-Cup-Sieger im Falle eines Wechsels ein ähnliches Gehalt zu zahlen, wie es derzeit der Borussia Dortmund tut. Das soll "Bild" zufolge bei circa zehn Millionen Euro liegen.

Haller soll einem Wechsel grundsätzlich offen gegenüberstehen, sofern die sportlichen und finanziellen Voraussetzungen passen.

Der Offensivspieler hatte in der abgelaufenen Saison kaum eine Rolle bei der Borussia gespielt. In der Bundesliga kam er nur auf fünf Startelf-Einsätze, ein Treffer gelang ihm in insgesamt 14 Partien nicht.

In der kommenden Spielzeit scheint Haller beim BVB kaum noch eine Perspektive zu haben. In Person von Serhou Guirassy will der Revierklub offenbar einen weiteren Angreifer verpflichten. Medienberichten zufolge soll der Deal mit dem Top-Scorer des VfB Stuttgart bereits fast perfekt sein.